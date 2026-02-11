Tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam: Góp phần kiến tạo nền kinh tế xanh và thông minh

Hóa dầu Long Sơn (LSP) là một tổ hợp công nghiệp hiện đại bên bờ biển, tại xã đảo Long Sơn. Ẩn sau những tháp phản ứng, bồn bể và đường ống là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, đang âm thầm đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc gia - theo hướng tăng trưởng, xanh hơn và thông minh hơn.

Đầu tư 500 triệu USD vào Dự án Cải tạo LSP (LSPE)

Tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Từ khi tái vận hành toàn bộ tổ hợp vào tháng 8-2025, LSP tiếp tục sản xuất các hạt nhựa thiết yếu như polyethylene (PE) – HDPE, LLDPE và polypropylene (PP) với sản lượng khoảng 100.000 tấn mỗi tháng. Đây là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp: bao bì, nông nghiệp, thiết bị điện, phụ tùng ô tô...

Khoảng 50% sản lượng được cung cấp cho thị trường trong nước, góp phần giảm phụ thuộc vào các sản phẩm polyolefin nhập khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các ngành công nghiệp hạ nguồn trong chuỗi giá trị. 50% còn lại được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Âu và Úc, qua đó từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trong ngành hóa dầu toàn cầu.

Khi vận hành với công suất tối đa, tổ hợp dự kiến mang lại khoảng 1,5 tỷ USD doanh thu mỗi năm và đóng góp hơn 150 triệu USD vào ngân sách nhà nước, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động trực tiếp và 800 lao động gián tiếp thông qua các công ty đối tác, trong đó có hơn 300 vị trí dành cho người dân xã Long Sơn.

LSP sản xuất các hạt nhựa thiết yếu HDPE, LLDPE và PP - nguyên liệu đầu vào quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp

LSP - Tổ hợp Hóa dầu Xanh và Thông Minh trên xã đảo Long Sơn

Sản xuất xanh và thông minh

Với cam kết phát triển bền vững, theo định hướng ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị minh bạch), LSP đã đầu tư hơn 100 triệu USD vào công nghệ hiện đại, các giải pháp tiên tiến, kết hợp chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa vận hành, đảm bảo tổ hợp luôn hoạt động an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Toàn bộ tổ hợp vận hành trên nền tảng số với mạng lưới cảm biến, bảng điều khiển kỹ thuật số, cho phép giám sát 24/7 theo thời gian thực các chỉ số về vận hành, an toàn và môi trường ngay từ phòng điều khiển trung tâm. Đây cũng là cách LSP bắt nhịp với định hướng phát triển công nghiệp 4.0 của Việt Nam, hướng tới tăng năng suất, giảm lãng phí và xây dựng lợi thế cạnh tranh mới dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên hành trình đó, LSP không đi một mình. LSP đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Tập đoàn FPT, trị giá gần 80 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và ứng dụng AI tại tổ hợp.

Cùng học hỏi - Phát triển - Chung sống với cộng đồng

Không chỉ là tổ hợp công nghiệp, nhiều năm qua LSP lựa chọn đồng hành “cùng học hỏi, phát triển và chung sống” với cộng đồng nơi mình gắn bó. Mục tiêu của LSP không chỉ là vận hành hiệu quả, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng nơi doanh nghiệp và người dân cùng phát triển hài hòa và bền vững. Năm 2025, LSP phối hợp với khoảng 30 đối tác triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội dựa trên 6 trụ cột: bảo tồn văn hóa địa phương, phát triển thế hệ trẻ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường. Tính đến nay, LSP và các đối tác đã đóng góp khoảng 94 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng tại khu vực trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt là xã Long Sơn, tạo nên những thay đổi thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nơi đây.

Cũng trong năm 2025, ước tính LSP đã mang lại khoảng 110 tỷ đồng thu nhập cho người dân xã Long Sơn thông qua ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương và mua sắm sản phẩm, dịch vụ tại chỗ.

Bước đi chiến lược hướng đến tương lai thịnh vượng và bền vững

LSP đang triển khai Dự án Cải tạo LSP (LSPE) với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, nhằm bổ sung khí ethane nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào danh mục nguyên liệu đầu vào - một lựa chọn sạch hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với các nguyên liệu truyền thống như naphtha và propane. Khi hoàn thành vào năm 2027, dự án được kỳ vọng sẽ giảm hơn 30% chi phí nguyên liệu, giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính và góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của LSP trong bối cảnh thị trường hóa dầu toàn cầu nhiều biến động.

Với sự đồng hành của các đối tác chiến lược và các bên liên quan, ánh đèn rực sáng trên xã đảo Long Sơn hôm nay không chỉ phản chiếu thành công của một tổ hợp công nghiệp, mà còn là biểu tượng cho nỗ lực chung của tất cả các bên liên quan trên hành trình cùng Việt Nam vươn tới tương lai lớn mạnh hơn, xanh hơn và thông minh hơn trên con đường phát triển bền vững.

Năm 2025, LSP và các đối tác tiếp tục trao học bổng Sharing the Dream, chắp cánh cho những ước mơ của các bạn trẻ

