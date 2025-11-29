LG cung cấp giải pháp hiển thị doanh nghiệp và giải trí cao cấp

LG Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu các giải pháp hiển thị doanh nghiệp đột phá gồm LG MAGNIT và LG LED All-in-One, tích hợp những cải tiến công nghệ mới nhất nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu giải trí cao cấp.

Ông Lee Wooho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp điện tử giải trí và công nghệ Thông tin, LG Electronics Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Tại đây, LG trình diễn, giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ đặc biệt. Dòng sản phẩm LG MAGNIT Micro LED ứng dụng công nghệ Micro LED tiên tiến của LG, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động với màu sắc rực rỡ, chi tiết siêu mịn và độ chính xác màu vượt trội.

Công nghệ phủ đen “Black Coating” độc quyền kết hợp phương pháp ghép nối trực tiếp giúp tăng cường độ sâu màu đen, hạn chế phản chiếu và đảm bảo màu sắc đồng nhất ở mọi góc nhìn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các không gian đòi hỏi sự sang trọng và độ chân thực tối đa như sảnh đón tiễn, phòng họp cấp cao hoặc không gian mở.

Với tần số quét vượt trội, dòng LSAP là lựa chọn tối ưu cho các nội dung chuyển động nhanh (phòng họp, rạp gia đình) và môi trường ghi hình chuyên nghiệp (phòng thu ảo, đài truyền hình). Trong khi đó, hai mẫu LG MAGNIT All-in-One 4K kích thước 163 inch và 136 inch. Sản phẩm tích hợp sẵn Wi-Fi, loa và bộ điều khiển, cho phép vận hành nhiều tác vụ mượt mà nhờ bộ xử lý Quad-Core SoC. Người dùng có thể dễ dàng thao tác qua remote hoặc tích hợp vào hệ thống điều khiển trung tâm (AV Touch Control) chuyên nghiệp.

Khắc phục nhược điểm của màn hình LED truyền thống vốn đòi hỏi quy trình lắp đặt phức tạp, LED All-in-One là giải pháp "tất cả trong một". Sản phẩm tích hợp sẵn bộ điều khiển, loa, bộ nhận tín hiệu và khung treo. Việc lắp đặt và khởi động trở nên nhanh chóng chỉ với một dây nguồn duy nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Thiết kế module hỗ trợ bảo trì từ mặt trước cũng là một điểm cộng lớn về sự tiện lợi.

LED All-in-One của LG là giải pháp hiển thị tiêu chuẩn mới cho phòng họp doanh nghiệp, giảng đường và khách sạn cao cấp. Thiết bị có các tùy chọn kích thước 136 inch hoặc 163 inch, độ phân giải Full HD, độ sáng lên đến 500 nit, đảm bảo hình ảnh sắc nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. Đây được định vị là giải pháp hiển thị tiêu chuẩn mới cho phòng họp doanh nghiệp, giảng đường và khách sạn cao cấp.

Trong lĩnh vực giáo dục, màn hình tương tác LG CreateBoard đang thay đổi cách giáo viên và học sinh kết nối, thay thế bảng phấn truyền thống bằng không gian sáng tạo không giới hạn, nơi mọi ý tưởng được trình bày và phát triển trực quan.

Đối với lĩnh vực khách sạn, LG cung cấp các giải pháp Hotel TV giúp biến không gian phòng nghỉ thành trải nghiệm giải trí chuẩn 5 sao. Sản phẩm được trang bị lớp phủ chống ăn mòn bo mạch (phù hợp với đặc thù khí hậu tại Việt Nam), hỗ trợ quản lý nội dung tập trung và tùy biến giao diện chào mừng. Đặc biệt, tính năng tự động xóa dữ liệu sau khi trả phòng giúp đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư cho du khách. Ngoài ra, LG cũng cung cấp các giải pháp hiển thị tối ưu giá trị và quá trình vận hành cho doanh nghiệp.

Ông Lee Wooho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Công nghệ Thông tin, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “Showroom trưng bày các giải pháp hiển thị mới là bước tiến chiến lược của LG. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong quá trình số hóa bằng cách mang đến hệ sinh thái trọn gói – từ thiết bị, công nghệ đến dịch vụ – giúp tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm và kiến tạo giá trị bền vững”.

Các giải pháp hiển thị mới nhất của LG hiện đang được trưng bày và giới thiệu tại Showroom Giải pháp hiển thị doanh nghiệp tại tại tầng 12, tòa nhà Thisofic, 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TPHCM.

KIM THANH