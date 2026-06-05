Lời Bác và khát vọng dựng xây thành phố mang tên Người

Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến và 60 năm Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước là dịp để ôn lại trang sử hào hùng, thấm thía giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất; đồng thời nhận rõ hơn trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lời kêu gọi của Bác vang lên giữa thời khắc cam go. Khi nền độc lập non trẻ bị đe dọa, Người hiệu triệu toàn dân tộc “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”.

Hai mươi năm sau, khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh, Người khẳng định chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Những lời ấy đã trở thành niềm tin chiến thắng, thành sức mạnh đại đoàn kết, cổ vũ đồng bào, chiến sĩ cả nước vượt qua hy sinh, gian khổ, làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hai lời kêu gọi thiêng liêng của Bác là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đó là tiếng nói của chính nghĩa, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường. Đó cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải biết gìn giữ thành quả cách mạng bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần đoàn kết, bằng ý thức trách nhiệm trước nhân dân và đất nước.

Trong hành trình ấy, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí đặc biệt. Thành phố là địa bàn đi trước về sau, nơi phong trào cách mạng đương đầu với nhiều thử thách khốc liệt trong trung tâm đầu não của địch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân thành phố xây dựng thế trận lòng dân, bền bỉ đấu tranh trên các mặt trận chính trị, võ trang, binh vận; phối hợp với chiến trường miền Nam và cả nước, góp phần vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến.

Sau ngày giải phóng, truyền thống “Vì cả nước, cùng cả nước” tiếp tục được thành phố phát huy trong khôi phục, xây dựng và phát triển. Giữa muôn vàn khó khăn do hậu quả chiến tranh, cơ chế bao cấp, bao vây cấm vận; thành phố năng động tìm tòi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và đời sống, dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề bức thiết của nhân dân. Những thực tiễn ấy góp phần hình thành, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.

Hơn nửa thế kỷ qua, Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, mở rộng hợp tác, đi đầu trong phong trào nhân văn, cải cách hành chính, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù. Trong đại dịch Covid-19, thành phố chịu tổn thất nặng nề, nhưng nghĩa đồng bào, sức mạnh đoàn kết và ý chí vượt khó được khẳng định.

Bước vào giai đoạn mới, không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng, dân số hơn 14 triệu người, quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, yêu cầu quản trị siêu đô thị ngày càng cao. Thành phố phải vươn lên mạnh mẽ hơn để xứng đáng là đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ, logistics, văn hóa và giao lưu quốc tế của đất nước.

Việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu từ thực tiễn phát triển. Một khuôn khổ thể chế đủ mạnh, đủ rõ sẽ tạo điều kiện để thành phố chủ động hơn trong phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực, xử lý vấn đề mới, khó, triển khai nhanh công trình, dự án đột phá. Cơ chế mới cũng đặt ra trách nhiệm cao hơn: địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thấm nhuần lời kêu gọi của Bác, Thành phố Hồ Chí Minh càng phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo; biến khát vọng phát triển thành kết quả cụ thể trong tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đó là cách thiết thực nhất để gìn giữ độc lập, tự do trong hòa bình; để thành phố mang tên Bác tiếp tục đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

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PHẠM PHƯƠNG THẢO