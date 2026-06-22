LỜI CẢM ƠN

Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), nhiều đoàn lãnh đạo, sở ban ngành, doanh nghiệp, cùng đông đảo cộng tác viên và bạn đọc gần xa đã đến thăm, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, giữ vững tôn chỉ mục đích, là tiếng nói tin cậy của nhân dân thành phố và cả nước.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến: Thành ủy TPHCM, các cơ quan Trung ương và địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia, cộng tác viên, bạn đọc gần xa đã luôn quan tâm chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành và ủng hộ Báo Sài Gòn Giải Phóng trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi quyết tâm tiếp tục nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG