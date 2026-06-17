Xã hội

Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng đề nghị không nhận hoa chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6

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Kính thưa quý bạn đọc!

Hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng bạn đọc, điều quý giá nhất mà Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn nhận được chính là niềm tin, sự đồng hành và những tình cảm chân thành của quý vị. Mỗi ý kiến góp ý, mỗi hiến kế cho nội dung và hình thức tờ báo đều là nguồn động viên quý báu, là động lực để chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, phụng vụ bạn đọc ngày một tốt hơn.

Năm nay, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), chúng tôi xin phép không nhận hoa chúc mừng. Thay vào đó, những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng mong những tình cảm quý báu ấy được sẻ chia đến những hoàn cảnh còn khó khăn, những người đang cần sự giúp đỡ trong cuộc sống. Đó sẽ là món quà ý nghĩa đối với tập thể những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Nhân dịp này, tập thể những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin yêu, gắn bó của quý bạn đọc, quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đối tác trong suốt thời gian qua. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ và góp ý của quý bạn đọc.

Trân trọng cảm ơn!

BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng 101 năm Ngày Báo chí bạn đọc 21-6

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