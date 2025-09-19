Văn hóa - Giải trí

Lời tri ân từ dòng sông hoa lửa

Tối 18-9, tại thôn Long Đại, xã Trường Ninh, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Lời tri ân dòng sông hoa lửa”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

1000027395.jpg
Trao bằng chứng nhận di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại

Sự kiện gắn với lễ công bố quyết định, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia Bến phà II Long Đại, nơi 16 thanh niên xung phong anh dũng hy sinh (tháng 9-1972).

1000027396.jpg
Chương trình nghệ thuật Lời tri ân dòng sông hoa lửa

Bến phà Long Đại, “tọa độ lửa” khốc liệt nhất trên tuyến đường 15 Trường Sơn, từng là “yết hầu” quyết định sự sống còn của những đoàn xe chi viện từ hậu phương miền Bắc vào chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia.

1000027394.jpg
Tái hiện cảnh các TNXP sinh hoạt ở thôn Long Đại

Chính tại nơi đây, tháng 9-1972, 16 thanh niên xung phong đại đội C130 (quê Thái Bình, nay là Hưng Yên) đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ mở đường. Máu của các anh, các chị đã nhuộm đỏ dòng sông, để những chuyến hàng, đoàn quân kịp thời ra trận.

1000027397.jpg
MC Lại Văn Sâm

Sự hy sinh ấy đã biến Bến phà II Long Đại thành một trong những địa danh thiêng liêng, minh chứng cho ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của thế hệ cha anh.

Việc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận Bến phà II Long Đại là di tích lịch sử cấp quốc gia là sự khẳng định giá trị to lớn của địa danh này và mở ra cơ hội để nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, tri ân liệt sĩ và phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

MINH PHONG

