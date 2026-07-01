VKSND khu vực 2 - TPHCM khởi kiện vụ án dân sự công ích, đòi lại tài sản công

VKSND khu vực 2 - TPHCM vừa ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích ra TAND khu vực 2 - TPHCM để đòi lại các mặt bằng, nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước bị cá nhân, doanh nghiệp chiếm giữ trái phép, gây thất thoát tài sản công.

Cụ thể, VKSND khu vực 2 - TPHCM khởi kiện Công ty TNHH Thương mại Hòa Bình về việc "tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất".

Cán bộ VKSND khu vực 2 - TPHCM đi kiểm tra khu đất công bị chiếm giữ trái phép. Ảnh: VKS

Theo nội dung đơn khởi kiện, nhà, đất tại số 17/3 đường 27, phường Hiệp Bình, TPHCM là tài sản công, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức quản lý, khai thác theo quy định.

Từ ngày 1-7-2003, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức và Công ty TNHH Thương mại Hòa Bình ký kết nhiều hợp đồng thuê nhà, đất để sản xuất, kinh doanh. Đến ngày 6-7-2020, các bên thanh lý hợp đồng thuê và không tiếp tục ký kết hoặc gia hạn hợp đồng thuê mới.

Dù Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức nhiều lần yêu cầu bàn giao nhà, đất nhưng Công ty TNHH Thương mại Hòa Bình vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng tài sản công. Hành vi này đã xâm phạm quyền quản lý tài sản công của Nhà nước, thuộc trường hợp xâm phạm lợi ích công theo Nghị quyết 205.

Để bảo vệ lợi ích công, VKSND khu vực 2 - TPHCM đã ban hành các quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; ban hành kiến nghị yêu cầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức thực hiện quyền khởi kiện; tạo điều kiện để các bên tự nguyện khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến nay tài sản công vẫn chưa được giao trả.

VKSND khu vực 2 - TPHCM quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích và đề nghị TAND khu vực 2 - TPHCM yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hòa Bình chấm dứt việc chiếm hữu, quản lý và sử dụng trái pháp luật đối với tài sản công. Thanh toán tiền sử dụng mặt bằng từ tháng 7-2026 đến ngày thực tế hoàn trả với mức 58,2 triệu đồng/tháng hoặc theo mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh trong thời gian chưa bàn giao tài sản.

Tương tự, VKSND khu vực 2 - TPHCM đã ra quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích về việc "tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất" đối với ông T.Q.C.

Theo nội dung vụ việc, mặt bằng thuộc thửa số 3+2, khu phố 3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức (nay là mặt tiền đường Nguyễn Văn Lịch, Tờ bản đồ số 60, khu phố 11, phường Linh Xuân, TPHCM) là tài sản công thuộc quyền quản lý của Nhà nước, được giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 2-11-2020, các bên đã thanh lý hợp đồng thuê. Tuy nhiên, ông T.Q.C và các cá nhân có liên quan vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng mặt bằng nêu trên, không giao trả cho nhà nước.

VKSND khu vực 2 - TPHCM khởi kiện, yêu cầu TAND khu vực 2 - TPHCM xác định việc ông T.Q.C tiếp tục quản lý, sử dụng mặt bằng trên là không có căn cứ pháp luật. Đồng thời buộc ông T.Q.C giao trả mặt bằng và thanh toán tiền sử dụng mặt bằng kể từ tháng 7-2026 đến ngày thực tế giao trả mặt bằng theo mức 2,8 triệu đồng/tháng hoặc theo mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh trong thời gian chưa giao trả mặt bằng (nếu có).

SONG MAI