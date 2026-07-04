Nước mắt chủ nuôi và khoảng trống pháp lý

Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, con chó nhỏ của tôi nằm ngoan trước hiên, đuôi khẽ quẫy khi tôi bước qua.

Tôi vào nhà vài phút rồi quay ra thì khoảng sân trống không. Tôi gọi tên nó khắp xóm nhưng không có tiếng sủa đáp lại. Một người nói thấy ai đó dừng xe, bế nó đi.

Giây phút ấy, tôi bàng hoàng, đau xót vì đã mất đi một tình thân. Người ta nói “chỉ là con chó thôi mà”, nhưng với tôi, nó là bạn, là niềm vui sống.

Ảnh minh họa

Theo Điều 173 Bộ luật Hình sự, trộm cắp tài sản chỉ bị truy cứu khi giá trị tài sản từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng có các tình tiết tăng nặng (như gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, tái phạm...).

Tuy nhiên, đa số chó, mèo bị định giá dưới ngưỡng này nên kẻ trộm chỉ bị phạt hành chính theo Nghị định 144/2021. Trong khi đó, cái mất mát của chủ nuôi là sự gắn bó và một phần tình cảm gia đình.

Sự bất cân xứng giữa hậu quả tinh thần và chế tài pháp lý này dẫn tới tình trạng “tự xử” bằng vây bắt rồi đánh hội đồng, đốt xe, tiêu hủy xe của kẻ trộm chó, thậm chí làm chết người.

Tại Việt Nam, trong khi Luật Đa dạng sinh học đã bảo vệ động vật hoang dã, nhưng những sinh vật gần gũi và gắn bó với đời sống con người như chó, mèo, lại chưa có quy định bảo vệ phù hợp. Việc định giá chúng như tài sản thông thường không phản ánh đúng giá trị tinh thần, khiến pháp luật trở nên lạc hậu so với nhu cầu xã hội.

Nhìn ra thế giới, nhiều nước châu Á đã thay đổi bằng pháp luật. Hàn Quốc là ví dụ điển hình: Từ quốc gia tiêu thụ thịt chó hàng đầu, từ năm 2024, Hàn Quốc kiểm soát nghiêm để từ đó loại bỏ các lò mổ mất vệ sinh, tàn bạo; đóng cửa các cơ sở tái phạm. Tiếp theo là cấm hoàn toàn ngành công nghiệp thịt chó từ năm 2027, bao gồm cấm giết mổ, cấm kinh doanh, tiêu thụ...

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cách giải quyết của Việt Nam chỉ xử lý được phần ngọn là kẻ trộm. Muốn xử lý triệt để, trước hết, Bộ luật Hình sự cần cụ thể hóa tội danh trộm cắp vật nuôi. Có thể quy định trộm chó, mèo là hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, đủ điều kiện xử lý hình sự, bất kể giá trị tài sản.

Thứ hai, vật nuôi gắn bó với con người cần được đặt trong nhóm tài sản đặc biệt, được định giá và bảo vệ tương xứng với giá trị tinh thần mà chúng mang lại. Cuối cùng, phải kiểm soát, từng bước thu hẹp và tiến tới cấm luôn buôn bán thịt chó, mèo theo lộ trình. Khi thị trường tiêu thụ biến mất, trộm chó, mèo sẽ không còn đất sống.

Nước mắt của chủ nuôi có thể thành xung đột xã hội nếu pháp luật không đứng ra bảo vệ. Do đó, bảo vệ vật nuôi không chỉ là bảo vệ tình cảm gia đình, mà còn là bảo vệ trật tự xã hội và văn minh của một cộng đồng.

ThS - Luật sư HOÀNG KIM MINH CHÂU, Đoàn Luật sư TPHCM