Sắp mở lại phiên phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa có quyết định đưa vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến ra xét xử.

Phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến. Ảnh: SONG MAI

Cụ thể, phiên tòa được mở lại vào ngày 11-8, xem xét kháng cáo của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

Trước đó, tháng 4-2026, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM hoãn phiên xử, để xem xét yêu cầu của bà Ánh về việc định giá lại 2 bất động sản và trưng cầu giám định chữ ký của cố diễn viên.

Tháng 7-2026, tòa công khai kết luận giám định chữ ký và kết quả thẩm định lại giá.

Theo đó, chữ ký trên bản di chúc được cho là do cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ ngày 9-8-2023, với nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ là bà Nguyễn Bình Phương và các chữ ký mẫu mang tên cố diễn viên trên nhiều tài liệu từ năm 2009 đến năm 2023 là "không phải do cùng một người ký ra".

Còn kết quả thẩm định giá lại 2 bất động sản, gồm: Nhà đất tại phường Hiệp Bình, TPHCM và thửa đất tại tỉnh Tây Ninh có tổng giá trị hơn 8,7 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Bình Phương khẳng định, di chúc của cố diễn viên Đức Tiến được lập hợp pháp tại Mỹ, có 2 người làm chứng trước công chứng viên. Di chúc đã hoàn tất thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.

Xét xử sơ thẩm vào tháng 10-2025, TAND TPHCM tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Phương và một phần yêu cầu phản tố của bà Ánh. Tòa xác định, di chúc lập tại Mỹ là hợp pháp và có hiệu lực pháp luật. Di sản của cố diễn viên sẽ được chia theo di chúc.

Tòa không chấp nhận quan điểm của bà Phương cho rằng toàn bộ khối tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Vì căn nhà được mua trước khi bà và cố diễn viên đăng ký kết hôn, còn thửa đất đã thanh toán khoảng 70% trước khi kết hôn.

Theo chứng thư thẩm định, tổng giá trị tài sản là 7,2 tỷ đồng. Sau khi trừ phần 10% công sức của bà Ánh, giá trị còn lại hơn 6,3 tỷ đồng.

Cấp sơ thẩm tuyên con gái cố diễn viên được hưởng suất thừa kế không phụ thuộc di chúc (một suất là 2/3) là 1,4 tỷ đồng. Bà Ánh hưởng suất thừa kế không phụ thuộc di chúc và thêm 10% giá trị căn nhà theo công sức tôn tạo, chăm nom..., tổng cộng 2 tỷ đồng.



Bà Phương hưởng 3 tỷ đồng theo nội dung di chúc và sẽ nhận phần thừa kế của con gái, vì đang là người đại diện hợp pháp. Như vậy, bà Phương nhận tương ứng hơn 70% giá trị tài sản, nên sẽ nhận hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả phần giá trị tương ứng cho bà Ánh.

Sau phiên sơ thẩm, bà Phương kháng cáo, yêu cầu sửa một phần bản án sơ thẩm. Bà Ánh kháng cáo, đề nghị sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố trước đó của bà, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của con dâu.

Diễn viên Đức Tiến qua đời tại Mỹ vào năm 2024. Sau khi cố diễn viên qua đời, bà Phương xuất trình bản di chúc thể hiện chồng để lại toàn bộ tài sản cho bà. Bà Ánh cho rằng bản di chúc tại Mỹ của con trai là không hợp pháp.

Tháng 3-2025, bà Phương khởi kiện bà Ánh ra TAND TPHCM để yêu cầu chia di sản của cố diễn viên.

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SONG MAI