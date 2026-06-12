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Một bị can chưa thành niên được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng khiển trách và hạn chế đi lại

SGGPO

Ngày 12-6, TAND khu vực 1 - TPHCM mở phiên họp về việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với bị can H.M.K (nam, sinh năm 2008, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) về tội “trộm cắp tài sản”.

Bị can tại phiên họp
Bị can tại phiên họp

Tại phiên họp, bị can H.M.K. đã thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.

Do hoàn cảnh bị can H.M.K. khó khăn, phía bị hại không yêu cầu bị can phải bồi thường.

Theo chủ tọa phiên họp, bị can H.M.K. bỏ học từ sớm, trình độ văn hóa thấp, không có nghề nghiệp ổn định nên hạn chế khả năng tiếp cận thông tin và nhận thức pháp luật. Bên cạnh đó, mẹ mất sớm, cha bận làm ăn, thiếu sự quan tâm, giáo dục và định hướng... có thể là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị can.

Chủ tọa phiên họp đã căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên để áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng "khiển trách", "xin lỗi bị hại" và "hạn chế khung giờ đi lại từ 21 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày UBND phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM (nơi bị can cư trú) ra quyết định thi hành.

Theo nội dung vụ án, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 3-5-2025, bị can H.M.K. đã cùng Đ.T.N. lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường tại địa bàn quận 3 cũ, mục đích tìm tài sản sơ hở, không có người trông coi để trộm cắp. Cả hai đã trộm chiếc xe máy của bị hại P.V.T. mang đi bán được số tiền 3 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

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LAM NGUYÊN

Từ khóa

Trộm cắp tài sản bị can chưa thành niên biện pháp xử lý chuyển hướng

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