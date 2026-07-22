Xã Thái Mỹ (TPHCM): Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy

Ngày 22-7, UBND xã Thái Mỹ phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM tổ chức phiên tòa giả định xét xử tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, kết hợp tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân.

Phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Thái Mỹ (TPHCM) ngày 22-7. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo UBND xã Thái Mỹ, ma túy là hiểm họa đối với toàn xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm vì tạo điều kiện lôi kéo, rủ rê người khác sử dụng ma túy, làm gia tăng nguy cơ mất an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại chương trình, các đại biểu và người dân được theo dõi phiên tòa giả định dựa trên tình huống được xây dựng sát với thực tế. Theo nội dung vụ án, vào 20 giờ 15 phút ngày 20-1-2026, Công an xã Thái Mỹ kiểm tra hành chính một khách sạn và phát hiện Trần Văn Tâm (21 tuổi, ngụ xã Thái Mỹ), cùng hai người khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ một gói chứa tinh thể màu trắng được xác định là ma túy đá (Methamphetamine) cùng các dụng cụ sử dụng ma túy. Qua điều tra xác định, Tâm mua ma túy từ một người không rõ lai lịch rồi chuẩn bị dụng cụ để cùng những người đi cùng sử dụng.

Đại biểu và người dân tham dự phiên tòa giả định. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ và quy định của pháp luật, HĐXX phiên tòa giả định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động này, chính quyền địa phương mong muốn nâng cao ý thức phòng ngừa ma túy trong cộng đồng, vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng đến mục tiêu xây dựng địa bàn xã không ma túy.

NGUYỄN TÂN