30 ngày đêm hành động thần tốc đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Trước thời điểm Luật Phát triển đô thị có hiệu lực (từ ngày 1-10), TPHCM bước vào đợt thi đua cao điểm “30 ngày đêm” tổ chức thi hành luật với tinh thần hành động thần tốc, huy động tổng lực sức mạnh của toàn hệ thống chính trị để cụ thể hóa các cơ chế mới, không để khoảng trống pháp lý khi luật có hiệu lực.

Cụ thể hóa từng nhiệm vụ

Phường Phú Định có vị trí chiến lược về giao thông kết nối trung tâm thành phố với các địa phương khác, trong đó có giao thông đường thủy. Tuy nhiên, hạ tầng đô thị hiện nay vẫn còn những bất cập, nhiều dự án chỉnh trang đô thị kéo dài chờ cơ chế mới để đột phá.

Tương tự, tại phường Chợ Quán, các công trình phúc lợi công cộng như: sân chơi, mảng xanh, duy tu nâng cấp trường học, cải tạo hẻm dốc... đang là nhu cầu bức thiết của người dân. Tuy nhiên, nguồn vốn chi đầu tư phát triển trực tiếp từ ngân sách còn hạn chế. Phần lớn các dự án cải tạo, sửa chữa trường học phụ thuộc vào nguồn phân bổ ngân sách cấp trên, quy trình phê duyệt qua nhiều khâu nên khó đảm bảo tính kịp thời.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị do Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 26-8. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ thực tế đó, Luật Phát triển đô thị mở ra cơ chế tháo gỡ các điểm nghẽn cho cơ sở, từ chủ động nguồn lực chi đầu tư công đến cơ chế mới về đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư..., giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án gắn liền với đời sống người dân.

Tại hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị (ngày 26-8 vừa qua), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch xử lý vướng mắc và xác định hướng phát triển phù hợp cho từng địa bàn. Còn các sở, ngành thành phố phải khẩn trương cụ thể hóa 240 nội dung của luật.

Theo ông Phạm Ngọc Muôn, Bí thư Đảng ủy phường Phú Định, phường đã quán triệt chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến từng cán bộ, công chức. Phường sẽ chuyển từ đánh giá định tính sang quản trị định lượng, cụ thể hóa toàn bộ nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả - PV), đo lường năng lực cán bộ bằng kết quả đầu ra. Việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm cũng được cụ thể hóa.

Cụ thể, khi cán bộ đề xuất giải pháp sáng tạo, giải quyết các vấn đề chưa có tiền lệ hoặc luật chưa bao quát hết, nếu xuất phát từ lợi ích chung, không có động cơ trục lợi, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ đồng hành và chịu trách nhiệm chung. Với các vướng mắc phức tạp về giải phóng mặt bằng hay trật tự đô thị, cán bộ lập phương án xử lý kèm đánh giá rủi ro, Ban Thường vụ Đảng ủy phường sẽ xem xét, nếu khả thi sẽ kết luận thống nhất, làm cơ sở pháp lý và điểm tựa để cán bộ yên tâm thực hiện...

Không để luật chờ văn bản

Theo Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh, có khoảng 240 nội dung chính sách cần được cụ thể hóa trong 168 văn bản, gồm nghị quyết của HĐND TPHCM, quyết định của UBND TPHCM và quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM.

Thành phố lập tiến độ chi tiết, xây dựng sơ đồ Gantt cho từng nhóm công việc, xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn và các mốc phải hoàn thành. Sở Tư pháp phối hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ hàng tuần, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND TPHCM để chỉ đạo, xử lý.

Nhiều đại công trình đang được triển khai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM. Ảnh chụp ngày 25-8-2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, dù thời gian triển khai rất gấp, các văn bản cụ thể hóa chính sách vẫn phải thực hiện đầy đủ quy trình. Sở sẽ tập trung nhân lực cho công tác góp ý, thẩm định; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, HĐND thành phố, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan liên quan để rà soát tính hợp hiến, hợp pháp, sự cần thiết và tính khả thi của từng chính sách...

Riêng lĩnh vực KH-CN, ông Nguyễn Kỳ, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, nêu rõ sở dự kiến tham mưu xây dựng và trình 20 văn bản, gồm: 12 nghị quyết của HĐND thành phố, 6 quyết định của UBND thành phố và 2 văn bản cá biệt. Nổi bật là cơ chế hỗ trợ phát triển hạ tầng và hệ thống đổi mới sáng tạo; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; chính sách phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; bảo hộ tài sản trí tuệ; khung pháp lý cho thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); chính sách về nhân lực chất lượng cao…

Từ góc độ cơ quan dân cử, ông Hoàng Tùng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM cho biết, từ tháng 6 đến nay, các Ban của HĐND thành phố đã chủ động phối hợp, làm việc với UBND TPHCM, các sở, ngành để cùng nghiên cứu, chuẩn bị nhiều nội dung nghị quyết liên quan đến việc triển khai Luật Phát triển đô thị.

Đợt cao điểm 30 ngày đêm là giai đoạn tăng tốc, hoàn thiện những nội dung đã được chuẩn bị từ sớm. Với yêu cầu “luật có hiệu lực là thực hiện được ngay”, HĐND TPHCM tiếp tục đồng hành từ khâu xây dựng chính sách, chia sẻ tiến độ, nhận diện sớm những vấn đề còn vướng mắc để cùng UBND TPHCM và các sở, ngành xử lý ngay trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Tinh thần là rút ngắn thời gian nhưng không rút ngắn quy trình, không giảm chất lượng; mỗi nghị quyết khi ban hành phải bảo đảm đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, khả thi và có thể triển khai ngay trong thực tế.

Cùng với đó, công tác thẩm tra tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm nghẽn và khả năng thực thi của chính sách. Đặc biệt, phải đánh giá rõ tác động đối với người dân, doanh nghiệp, nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan.

Đồng thời, gắn việc ban hành nghị quyết với giám sát và hậu kiểm ngay từ đầu, theo dõi sát tiến độ, kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh. Mục tiêu cuối cùng là đưa các cơ chế mới của luật đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét cho phát triển đô thị TPHCM.

Cao điểm thi đua 30 ngày đêm là thời gian ngắn, nhưng phải tạo ra chuyển biến lớn. Mỗi ngày phải có công việc được giải quyết; mỗi nhiệm vụ phải có tiến độ; mỗi cơ quan, đơn vị phải có sản phẩm cụ thể. Thi đua không phải để lấy thành tích, mà để tạo kết quả, để hành động cho thật, làm thật, hiệu quả thật. Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM (phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị, ngày 26-8)

LÊ THOA - NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG