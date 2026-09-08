Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm việc với doanh nghiệp về Luật Phát triển đô thị

Sáng 8-9, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì buổi làm việc với Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM về dự thảo các văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc

Cùng doanh nghiệp kiến tạo một "sân chơi" và phát triển

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được hoan nghênh Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM tham gia góp ý dự thảo văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị, nhằm cụ thể hóa luật để thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo một “sân chơi” để cùng phát triển, cùng thắng.

Theo đồng chí, Luật Phát triển đô thị cho phép TPHCM xây dựng các nghị quyết triển khai luật. Vì vậy, thành phố phải tận dụng cơ hội này để sửa đổi, hoàn thiện quy định, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở khung pháp lý mới.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM, đánh giá các dự thảo nghị quyết lấy ý kiến lần này có nhiều nội dung gắn với doanh nghiệp, đặc biệt là nhiều nội dung mới. Ông cũng đề xuất thành phố đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu, giúp đưa chính sách vào đời sống nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM Lê Như Thạch nêu ý kiến

Góp ý về khai thác không gian ngầm, ông Lê Như Thạch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM, Chủ tịch Tập đoàn Bcons, nêu thực tế không gian ngầm chưa được khai thác hiệu quả. Ông đề xuất có chính sách hỗ trợ về thuế, dịch vụ; đồng thời nghiên cứu phát triển không gian cho thuê, văn phòng, nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội, mô hình TOD dọc metro để thúc đẩy khu vực ngoại thành phát triển sầm uất hơn.

Trong khi đó, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản TPHCM, đề xuất cấp giấy phép khoáng sản nhóm 3 phục vụ đầu tư công. Thời gian cấp phép không nên giới hạn 3 năm mà nên căn cứ theo khối lượng, sản lượng từng năm. Đồng thời, cần tách bạch các nhóm thủ tục, bổ sung cơ chế đấu giá quyền khai thác và cho doanh nghiệp chủ động thăm dò, thay vì yêu cầu khai thác 50% mới được thăm dò.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh trao đổi tại buổi làm việc

Các ý kiến khác cũng đề cập cơ chế cho doanh nghiệp thuê đất để đầu tư công viên, bến du thuyền, bến thủy nội địa; khuyến khích đầu tư trung tâm nông lâm sản, tạo thêm dịch vụ giá trị gia tăng.

Đại diện các doanh nghiệp cho rằng để đạt tăng trưởng hai con số, nhu cầu đầu tư rất lớn, cần phát huy vai trò của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM trong thu hút vốn; phát huy vốn mồi từ các quỹ đầu tư, công ty đầu tư tài chính; có cơ chế để khu vực tư nhân tham gia các dự án lớn.

Trao đổi tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, Luật Phát triển đô thị có nhiều điều khoản liên quan đến doanh nghiệp. Trong đó, xã hội hóa một số hoạt động chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính, quy hoạch phát triển đô thị, kinh tế đêm, công viên bờ sông, khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực và sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào quản lý, vận hành, khai thác tài sản… Thành phố đã gửi các dự thảo nghị quyết để Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM góp ý trực tiếp.

Thông tin thêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định luật cho phép thành phố thẩm quyền ban hành các chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, từ nhà ở, thuế đến các cơ chế phát triển đô thị. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp góp ý kiến, cung cấp thêm thông tin để thành phố xây dựng chính sách phù hợp, sát thực tiễn nhất, đặc biệt là các cơ chế về vốn, TOD, metro… Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Dự kiến trình HĐND TPHCM kỳ họp ngày 22-9

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, đã nêu được hướng tiếp cận, nội dung sát thực tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để UBND TPHCM tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận buổi làm việc

Với các ý kiến bằng văn bản, đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM tổng hợp thành một văn bản chung, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, thẩm định, tham mưu UBND TPHCM.

Đồng chí lưu ý, góp ý cần đi vào từng dự thảo cụ thể, theo hướng định lượng rõ ràng. Ví dụ phát triển không gian ngầm, doanh nghiệp cần góp ý trực tiếp vào các quy định liên quan đất đai, thuế, tài chính, cơ chế đầu tư, thời hạn ưu đãi, vòng đời dự án… để tháo gỡ điểm nghẽn thực tế. Đồng chí cũng gợi mở yêu cầu quy định về kết nối, liên thông giữa các công trình, dự án trong không gian đô thị, nhất là khu vực trung tâm. Việc này nhằm tăng kết nối, thông thương, hình thành một chỉnh thể đô thị đồng bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn bộ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Sở Tư pháp tổ chức thẩm định theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ để trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trước khi trình HĐND TPHCM tại kỳ họp dự kiến ngày 22-9.

Mục tiêu là khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, hệ thống văn bản triển khai của TPHCM phải đồng bộ, khả thi, không để cơ chế chính sách tiếp tục “chờ” văn bản hướng dẫn.

NGÔ BÌNH