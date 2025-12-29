Xe máy điện Yadea “ghi điểm” với loạt tính năng thông minh

Không chỉ gây ấn tượng với kiểu dáng hiện đại, các mẫu xe máy điện Yadea ngày càng thu hút sự chú ý nhờ những tính năng thông minh, giải quyết những bất tiện thường ngày như quên chìa khóa, lo hết điện hay sợ mất trộm…

Yadea đã tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt khi tích hợp các nền tảng công nghệ tiên tiến

Trên một số dòng xe đang được trưng bày và cho lái thử tại cửa hàng, người dùng có thể trực tiếp trải nghiệm hệ thống kết nối qua ứng dụng, cho phép mở khóa xe, theo dõi trạng thái vận hành và kiểm tra lịch sử di chuyển. Việc được nhân viên hướng dẫn thao tác thực tế giúp khách hàng hình dung rõ hơn cách công nghệ hỗ trợ trong quá trình sử dụng hằng ngày, thay vì chỉ nghe giới thiệu trên giấy tờ.

"Dòng xe YADEA VeKoo tích hợp AiGO đang thu hút sự quan tâm của khách hàng khi được hướng dẫn cách mở khóa xe từ xa hay tính năng chia sẻ quyền sử dụng cho người thân ngay trên ứng dụng điện thoại thay vì phải sử dụng chìa khóa phụ, đại diện Yadea Plus Phạm Hùng", chia sẻ.

Không chỉ mang đến sự tiện nghi, AiGO còn đóng vai trò như một “vệ sĩ” nhờ tích hợp định vị GPS chuẩn xác và hệ thống cảnh báo chống trộm đa lớp. Khi phát hiện rung lắc hoặc di chuyển bất thường, hệ thống sẽ lập tức gửi thông báo về điện thoại, đồng thời hỗ trợ chủ xe định vị và giám sát phương tiện 24/7, mang lại sự an tâm khi đỗ xe ở nơi công cộng.

Trong khi nhiều hãng tập trung tăng kích thước pin làm xe nặng nề, Yadea giải quyết bài toán quãng đường bằng công nghệ tái sinh năng lượng TTFAR độc quyền. Cơ chế này cho phép thu hồi động năng sinh ra khi phanh hoặc thả trôi dốc để nạp ngược lại vào ắc quy.

Còn với mẫu xe Yadea Orla đặc biệt “được lòng” dân văn phòng nhờ công nghệ này. Dù sở hữu thiết kế thon gọn, xe vẫn đạt quãng đường di chuyển ấn tượng khoảng 80-100km, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong trung tâm suốt 2-3 ngày mới cần sạc một lần. Với Yadea Voltguard, công nghệ này còn giúp xe vận hành bền bỉ hơn trên các cung đường dài.

Các mẫu xe còn tích hợp tính năng định vị và cảnh báo chống trộm được nhiều khách hàng hỏi kỹ trước khi quyết định mua. Thông qua trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng, người dùng có thể kiểm tra cách hệ thống phản hồi khi xe bị tác động, cũng như cách theo dõi phương tiện từ xa bằng điện thoại - những tính năng được xem là cần thiết khi xe thường xuyên đỗ tại khu dân cư hoặc nơi công cộng.

Không chỉ dừng lại ở vai trò tư vấn, Yadea Plus Phạm Hùng còn đồng hành cùng người dùng trẻ qua chương trình “Tiếp bước tương lai xanh”. Khởi động từ ngày 20-12-2025, cửa hàng ưu đãi giảm trực tiếp 500.000 đồng kèm quà tặng cho đối tượng học sinh, sinh viên khi chọn mua Yadea i8 hoặc VeKoo…

