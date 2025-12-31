Bộ 3 SUV của BYD chinh phục khách hàng mùa mua sắm cuối năm

Với sự đa dạng từ công nghệ lai điện đến thuần điện, các dòng xe SUV của BYD đang mang đến lời giải thuyết phục cho bài toán di chuyển xanh và trong giai đoạn cao điểm cuối năm, nhóm xe này ghi nhận sức hút lớn nhờ tính thực dụng và công nghệ vượt trội.

Trải nghiệm lái thử giúp khách hàng được hiểu rõ về các tính năng và không gian trong xe

Thị trường ô tô năm 2025 đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn của người tiêu dùng. Bên cạnh xe thuần điện, khách hàng ngày càng quan tâm đến SUV lai điện như một giải pháp “trung hòa” an toàn: vừa êm ái, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính cơ động, không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc cho những chuyến đi dài.

Ghi nhận thực tế tại BYD NEG An Giang (43/12 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, Long Xuyên), nhu cầu mua xe phục vụ đi lại dịp tết đang rất sôi động. Đại diện showroom cho hay, thay vì các dòng xe truyền thống, khách hàng hiện nay đặc biệt ưu ái các mẫu SUV gầm cao vận hành linh hoạt. Đây được xem là lựa chọn hàng đầu khi khách hàng cần di chuyển xa về quê hay đi du lịch.

Sức hút của Sealion 6 nằm ở khả năng giải quyết triệt để nỗi lo về quãng đường. Nhờ công nghệ Super Hybrid DM-i độc quyền, xe có thể di chuyển hỗn hợp lên tới 1.200km mà không cần dừng sạc. Dù sử dụng công nghệ hybrid, xe vẫn giữ được sự yên tĩnh vốn có của xe điện, tạo nên sự khác biệt lớn so với đối thủ cùng phân khúc.

Không gian nội thất cũng là điểm cộng giúp Sealion 6 chinh phục khách hàng địa phương. Sở hữu màn hình xoay 15.6 inch hỗ trợ kết nối không dây và điều khiển giọng nói tiếng Việt, mẫu xe mang lại trải nghiệm tiện nghi vượt tầm giá, phù hợp với người dùng đề cao tính hưởng thụ trên mọi cung đường.

Trong khi đó, mẫu BYD Atto 3 tại BYD NEG An Giang lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhóm khách hàng trẻ tuổi và các gia đình nhỏ. Đa số khách đến xem xe đều tỏ ra thích thú khi trực tiếp trải nghiệm khoang nội thất phong cách “rhythmic interior” lấy cảm hứng từ âm nhạc và thể thao, tạo cảm giác trẻ trung, độc đáo.

Đội ngũ BYD NEG An Giang tư vấn tận tâm giúp khách hàng an tâm khi mua sắm

Theo chia sẻ từ đội ngũ tư vấn, bên cạnh thiết kế, yếu tố an toàn của Pin Blade cũng là lý do thuyết phục khách hàng. Với tầm hoạt động khoảng 480km, nhiều khách hàng nhận định chiếc xe có thể phục vụ nhu cầu đi làm đến 2-3 ngày mới cần sạc lại.

Không chỉ vậy, trải nghiệm lái thực tế tại đại lý cũng là yếu tố ghi điểm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ trong 7.3 giây mang lại sự phấn khích giúp Atto 3 giữ vững vị thế là mẫu xe điện đô thị chủ lực của hãng.

Ở phân khúc cao cấp, “anh cả” BYD Sealion 8 trở thành tâm điểm chú ý của giới doanh nhân và các gia đình đông thành viên. Theo đại diện BYD NEG An Giang, dù nhóm khách hàng này có tiêu chuẩn rất khắt khe nhưng không gian khoang lái rộng rãi cùng chất liệu ghế da sang trọng đã hoàn toàn thuyết phục họ ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên.

Sự linh hoạt là điểm mạnh của mẫu xe này với khả năng gập phẳng hàng ghế sau, mở rộng khoang hành lý từ 940L lên đến 2.050L. Bên cạnh đó, hiệu suất vận hành với cú bứt tốc 0-100km/h vỏn vẹn 4,9 giây mang lại cảm giác lái thể thao vượt trội, khác biệt hoàn toàn so với mặt bằng chung xe 7 chỗ.

Ngoài ra, công nghệ sạc nhanh cũng là chủ đề được nhiều khách hàng quan tâm. Với khả năng sạc nhanh từ 30% lên 80% chỉ trong 30 phút, Sealion 8 giúp người lái an tâm hơn cho những chuyến công tác hay du lịch xa cùng gia đình.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, các chương trình ưu đãi và dịch vụ hậu mãi cũng được xem là yếu tố tác động đến quyết định của người mua. Để khách hàng yên tâm mua sắm, BYD NEG An Giang hỗ trợ trả góp tới 85% giá trị xe cùng chương trình thu cũ đổi mới linh hoạt. Đặc biệt, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các mẫu xe công nghệ mới với ngân sách hợp lý nhất.

BÌNH LÂM