Xe máy điện được lựa chọn nhờ khả năng vận hành bền bỉ dưới mưa

Với sự tiện lợi và tiết kiệm, xe máy điện Yadea trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt trong mùa mưa bão bởi khả năng kháng nước ấn tượng và vận hành bền bỉ.

Xe máy điện Yadea trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt Nam

Tại Yadea Plus Phạm Hùng (C3/3 Phạm Hùng, Bình Hưng, TPHCM), lượng khách hàng đến tìm hiểu về khả năng kháng nước của xe máy điện tăng đáng kể trong những ngày mưa lớn vừa qua. Đại diện cửa hàng cho biết, khi được chuyên viên tư vấn và trực tiếp trải nghiệm lái xe, hầu hết khách hàng đều ấn tượng với thiết kế gọn nhẹ và giải quyết đúng nỗi lo chết máy khi đi qua các điểm ngập.

Khách hàng đặc biệt quan tâm tới Yadea Voltguard P, Ossy và Orla bởi khả năng thích nghi thời tiết ấn tượng. Nhờ trang bị chuẩn IPX7 cùng kết cấu bảo vệ pin và bo mạch khép kín, những mẫu xe này dễ dàng chinh phục các điểm ngập nước mà vẫn vận hành êm ái, bền bỉ.

Chia sẻ với nhân viên tư vấn, nhiều khách hàng cho biết họ tìm đến xe điện bởi chi phí vận hành hợp lý. Việc sạc điện tại nhà không chỉ chủ động, tiện lợi mà còn tiết kiệm so với việc đổ xăng hàng ngày. Đây cũng chính là lý do khiến xe máy điện Yadea trở thành bạn đồng hành cho các gia đình và học sinh, sinh viên.

Thực tế các dòng xe như Yadea Voltguard P, Ossy hay Orla còn ghi điểm nhờ trải nghiệm vận hành an toàn. Ưu điểm của động cơ điện là khả năng tăng tốc mượt mà, không bị giật hay rung lắc mạnh. Khi di chuyển trên đường trơn trượt dưới trời mưa, người lái dễ dàng kiểm soát tốc độ, giảm thiểu nguy cơ trượt bánh hay mất lái, đảm bảo an toàn cho cả người và xe.

BÌNH LÂM