Miền Trung: Lượng khách du lịch tăng vọt dịp nghỉ lễ

Ngày 30-4, tại các tỉnh, thành phố miền Trung, nhiều điểm du lịch bất ngờ tăng vọt lượng khách tham quan, vui chơi giải trí do thời tiết khá thuận lợi, giá vé máy bay hạ nhiệt.

Tại TP Đà Nẵng, hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau tại đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu) để đến khu du lịch Sun World Ba Na Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang)…

Ông Nguyễn Lâm An, Phó Tổng Giám đốc Sun World, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà cho biết, thời tiết khá mát mẻ nên lượng khách đổ về khu du lịch tăng.

Theo ghi nhận, lúc 11 giờ ngày 30-4, lượng khách vào khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đạt hơn 6.000 khách, gấp 3 lần lượng khách ngày hôm qua. Dự kiến đến cuối ngày 30-4, khu du lịch có thể đón gần 8.000 lượt khách.

Tương tự, bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) thu hút lượng xe cộ thuộc nhóm gia đình, bạn bè đến đây để tổ chức tiệc dã ngoại, tham quan chùa Linh Ứng, khám phá thiên nhiên,…

Tại TP Huế, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên bờ sông Hương, nơi tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh nghệ nhân và làng nghề Festival nghề truyền thống Huế 2023 trở thành điểm "check-in” của người dân và du khách. Đại Nội Huế và các tuyến đường quanh phố đi bộ cũng chật người.

Nhiều đoàn du khách quốc tế, các trường học lựa chọn làng hoa giấy Thanh Tiên (xã Phú Mậu, TP Huế) để tìm hiểu, trải nghiệm.

Hướng dẫn viên Nguyễn Đình Quyên cho biết, những nghệ nhân không chỉ thực hiện phục dựng sản phẩm, mà có những kỹ năng phục vụ du khách chu đáo. Từ làm sản phẩm để bán, nay chuyển sang hình thái vừa phục vụ du lịch, vừa làm sản phẩm bán cho khách hàng. Chính vì thế mà du khách có những trải nghiệm trọn vẹn khi đến nơi này.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ và homestay tại TP Huế đều kín phòng. Dự kiến khoảng 95.000 khách du lịch đến Huế dịp lễ 30-4 và 1-5. Tổng lượng khách đã đặt phòng ước đạt 55.500 lượt. Trong ngày 29-4, tất cả các hoạt động du lịch trên địa bàn như du lịch tham quan di sản, du lịch biển, suối thác, trải nghiệm đều khá đông khách.

Những ngày đầu trong dịp nghỉ lễ, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đón khoảng 5.000 người đến tham quan, có phần ít hơn cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chương trình được tổ chức xuyên suốt vào mỗi tối.

Một điểm du lịch khác được du khách mong đợi chính là Thánh địa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên). Theo Ban quản lý di tích, để chuẩn bị dịp lễ, Mỹ Sơn tập trung củng cố chất lượng dịch vụ phục vụ khách như tăng cường xe điện trung chuyển khách, huy động 100% lực lượng tại một số bộ phận để phục vụ khách… Điều này giúp giải quyết nhanh các thủ tục mua vé qua thẻ visa, quét QR Code, tránh ùn ứ....

Đợt này chương trình nghệ thuật "Mùa hạ về bên tháp cổ" diễn ra hàng ngày tại không gian tháp cổ cùng với các suất diễn văn hóa dân gian Chăm. Dự kiến trong 5 ngày nghỉ lễ có khoảng gần 10.000 lượt khách tham quan.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, trong 2 ngày qua (29 và 30-4), có hàng ngàn lượt du khách thập phương đến các khu di tích lịch sử văn hóa, điểm du lịch tâm linh; các khu, điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm và khu du lịch biển...

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), từ sáng sớm, ngoài các đoàn khách trong tỉnh, rất nhiều xe khách, xe ô tô cá nhân ngoại tỉnh như: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng… chở khách đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong và tham quan, vãn cảnh tại đây.

Ông Trần Đình Ước, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc cho biết, ngày 30-4, có khoảng 5.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến khu di tích. Ban Quản lý Khu di tích đã bố trí cán bộ, công nhân viên trực liên tục để đón tiếp, phục vụ du khách tận tình.

Theo ông Hoàng Xuân Hướng, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), ngày 29 và 30-4, có hàng chục ngàn lượt du khách về khu du lịch biển tham quan, nghỉ dưỡng. Công suất phòng bình quân đã đạt khoảng 80%.

Tương tự tại Khu du lịch biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), 2 ngày này cũng đón khoảng 5.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt khoảng 60%...

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trong các ngày 29, 30-4 tại các điểm du lịch ở TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), lượng khách du lịch đổ về tham quan, trải nghiệm các hoạt động du lịch biển rất đông đúc. Riêng đêm khai mạc chuỗi các lễ hội du lịch tỉnh Bình Định năm 2023, ngành chức năng tỉnh ghi nhận hàng chục ngàn du khách, người dân đến tham quan, thưởng thức các tiết mục du lịch.

Đến sáng 30-4, tại các xã bán đảo Nhơn Hải, Nhơn Lý, khu vực đầm sinh thái Thị Nại, có khoảng trên 5.000 khách đến tham quan. Trong đó, xã bán đảo Nhơn Lý ghi nhận 3.000 khách trong ngày 29-4, đến sáng nay ghi nhận 2.000 du khách đến tham quan các điểm du lịch Eo Gió, Kỳ Co và trải nghiệm các hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô.

Còn tại xã bán đảo Nhơn Hải, địa phương ghi nhận, 3 ngày qua có khoảng 5.000 du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động ven đảo Hòn Khô. Tại các di tích, bảo tàng lịch sử Nhà Tây Sơn (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) với khoảng 1.000 khách/ngày.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, trong đêm khai mạc chuỗi các lễ hội du lịch tỉnh 29-4, ngành du lịch tỉnh ghi nhận có khoảng 30.000 du khách, người dân tham dự.

Theo ông Trần Văn Thanh, năm nay TP Quy Nhơn diễn ra nhiều lễ hội lớn, trong đó lần đầu tiên tổ chức lễ hội khinh khí cầu nên thu hút rất đông du khách. Trong các ngày 28, 29, 30-4, có khoảng 3.000 – 4.000 khách đăng ký bay trải nghiệm khinh khí cầu, nhưng do điều kiện thời tiết nên đơn vị phục vụ khoảng 200 – 500 khách mỗi ngày. Hiện, ngành chức năng đang giám sát hoạt động bay khinh khí cầu và yêu cầu các đơn vị khai thác cần đưa ra cam kết an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, không bay thời điểm gió to và không bay vào khu vực biển…