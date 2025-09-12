Mở đăng ký nhận thông tin thế hệ iPhone 17 và iPhone Air chính hãng

Minh Tuấn Mobile, Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam đã mở đăng ký nhận thông tin về thế hệ iPhone 17 và iPhone Air, cũng như loạt sản phẩm mới của Apple.

iPhone 17 Pro Max hứa hẹn mang lại doanh số cao tại thị trường Việt Nam

Việc mở đăng ký thông tin nhằm cập nhật liên tục thông tin về giá bán, thời điểm mở bán và các đặc quyền (thu cũ - đổi mới trợ giá 95%, hỗ trợ trả góp,...) dành cho khách hàng Việt Nam.

Tại sự kiện Awe Dropping diễn ra vào 0 giờ sáng ngày 10-9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức giới thiệu loạt sản phẩm mới, trong đó được mong chờ nhất chính là sự ra mắt của dòng iPhone 17 và iPhone Air với nhiều nâng cấp, từ cải tiến thiết kế ngoại hình, chất liệu thân vỏ, tần số quét màn hình, hệ thống camera cho tới cấu hình mạnh mẽ.

Theo công bố, thế hệ iPhone 17 và iPhone Air mở đặt trước từ ngày 12-9 và sẽ chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 19-9. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam “đồng nhịp thế giới” khi nằm trong nhóm thị trường đầu tiên mở bán thế hệ iPhone mới, cùng với Mỹ, Australia, Canada, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan...

Thế hệ iPhone 17 và iPhone Air được Apple cho ra mắt tại sự kiện Awe Dropping chứng kiến nhiều sự thay đổi về mặt phần cứng. Điển hình trong số đó là sự xuất hiện của iPhone Air với độ mỏng chỉ 5,6mm, giúp sản phẩm này trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, đồng thời trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max nâng cấp mạnh ở cấu hình với chip A19 Pro, thay đổi ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm được khẳng định mang đến khả năng tản nhiệt tốt hơn. Bên cạnh đó, Apple đã rất "chiều lòng" người dùng khi phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn nâng cấp màn hình lên 120Hz và sử dụng chip xử lý Apple A19.

Hiện tại, người dùng đã có thể đăng ký nhận thông tin mới nhất về thế hệ iPhone 17 và iPhone Air chính hãng (VN/A) tại website chính thức của Minh Tuấn Mobile: https://minhtuanmobile.com/deals-iphone-17-series/.

BÌNH LÂM