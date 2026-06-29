Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Tiếp Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Giáo sư Kim Hak-min, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc) tại Nhà Quốc hội. Ảnh: CẨM HÀ

Chiều 29-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc), do Giáo sư Kim Hak-min, Giám đốc Viện dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại biểu tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, quốc phòng, an ninh và khoa học - công nghệ.

Hiện Hàn Quốc có khoảng 9.000 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 80 tỷ USD. Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2022, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Giáo sư Kim Hak-min, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc). Ảnh: CẨM HÀ

Đánh giá cao việc đoàn đại biểu do Giáo sư Kim Hak-min dẫn đầu, có các hoạt động trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, trao đổi nguồn nhân lực..., Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là những lĩnh vực mà Việt Nam cũng đang rất quan tâm.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, Giáo sư Kim Hak-min đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: CẨM HÀ

Bày tỏ mong muốn đóng góp kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này, Giáo sư Kim Hak-min đề xuất nghiên cứu thí điểm mô hình liên kết đổi mới sáng tạo tại 3 khu vực; đồng thời đề xuất hình thành 6 hệ sinh thái (platform) nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia đổi mới sáng tạo, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam theo các trục phát triển ở phía Bắc, miền Trung, miền Nam và ĐBSCL.

ANH PHƯƠNG