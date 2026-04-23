Tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc

Ngày 23-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Với những thành tựu phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hai nước có nhiều tiềm năng và lợi thế bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23-4. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Về hợp tác nghị viện, hai bên đánh giá cao quan hệ chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, tăng cường hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23-4. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng, bền vững; đồng thời làm phong phú thêm giao lưu văn hóa - thể thao, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - đầu tư - công nghệ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại cuộc hội kiến ngày 23-4. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Tổng thống Lee Jae Myung đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về việc tiếp tục quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, sẽ xem xét các biện pháp đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam; đồng thời, đề nghị Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, hoạt động tại Việt Nam.

