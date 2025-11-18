Mọi chủ trương, chính sách đều phải lấy người dân làm trung tâm

Ngày 18-11, các ấp từ 18 đến 21 của xã Bình Chánh (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng chính quyền xã Bình Chánh và người dân khánh thành tuyến hẻm tổ 13

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Trước thời điểm diễn ra ngày hội, chiều cùng ngày, tuyến hẻm tổ 13 (ấp 19) được khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui của người dân địa phương. Tuyến hẻm rộng 1,8m, dài 50m, được xây dựng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Công trình hoàn thiện đã giúp người dân đi lại thuận tiện, đồng thời góp phần làm đổi thay diện mạo khu dân cư. Cùng với đó, phong trào trồng 50 cây chuông vàng dọc tuyến giao thông hào đã phủ thêm mảng xanh tươi mới, thể hiện tinh thần đồng thuận và chung sức của chính quyền và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng chính quyền và nhân dân khánh thành, đưa vào sử dụng tuyến hẻm tổ 13 (ấp 19)

Không chỉ tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông, xã Bình Chánh cũng đang tích cực triển khai công tác chuẩn hóa số nhà. Sau khi địa phương triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy và UBND xã Bình Chánh đã khẩn trương triển khai kế hoạch cấp đổi số nhà trên toàn xã. Mỗi biển số nhà được tích hợp mã QR liên kết trực tiếp với Fanpage xã Bình Chánh, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, cập nhật hoạt động của địa phương.

4 ấp từ 18 đến 21 có diện tích tự nhiên 190,7ha, với hơn 1.600 hộ dân. Trong năm, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch”; đóng góp 20,5 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, 10,2 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%.

Tại ngày hội, xã Bình Chánh đã trao 10 phần quà an sinh của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến các hộ dân trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh biểu dương 7 gương “Người tốt, việc tốt”, khen thưởng 12 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, tuyên dương 2 gương người con hiếu thảo và trao biển số nhà tượng trưng cho 10 hộ dân. Hội Nông dân xã trao tặng hạt giống, cây xanh cho 10 hộ, vận động bà con hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”.

Xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ vui mừng và xúc động khi trực tiếp chứng kiến những đổi thay tích cực ở các ấp. Đó là những tuyến hẻm bê tông sạch đẹp do nhân dân đồng lòng góp sức; những hàng cây xanh hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”; những gian hàng nghĩa tình phục vụ miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn... Các hoạt động đều được tổ chức thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng cây xanh đến Ban Công tác Mặt trận các ấp

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân các ấp 18, 19, 20, 21 đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân xã Bình Chánh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố lần thứ I.

Đặc biệt, mọi chủ trương, chính sách đều phải lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là động lực của sự phát triển. Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, khi triển khai bất kỳ nhiệm vụ nào, phải đặt câu hỏi: Nhân dân được hưởng lợi gì từ chủ trương đó? Chỉ khi trả lời thấu đáo câu hỏi này thì mỗi quyết sách mới thật sự đúng và trúng.

Bên cạnh đó, địa phương cần thực hiện nghiêm kỷ cương, liêm chính; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, tuân thủ pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục củng cố niềm tin, vun đắp khối đại đoàn kết bền chặt, xem đây là nội lực mạnh mẽ để nhân dân cùng đồng hành thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, cần tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính công. Đồng thời, gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với giữ vững quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở. Đặc biệt là xây dựng khu dân cư không có tệ nạn, không tội phạm, không ma túy.

Cùng với đó, khơi thông mọi nguồn lực phát triển, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện để nhân dân cùng tham gia, cùng đóng góp và cùng hưởng lợi từ quá trình phát triển của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng thông tin đến bà con, HĐND TPHCM vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh và người từ 65 đến 75 tuổi chưa được hưởng các chính sách khác.

Theo đồng chí, đây là bước tiến quan trọng nhằm chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi và đảm bảo sự phát triển công bằng cho học sinh toàn thành phố. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục chủ động rà soát hộ khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng bởi có người thân đau bệnh hoặc gặp biến cố bất ngờ.

Bên cạnh công tác an sinh, đồng chí nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường, tăng cường trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước ngầm, chủ động phòng chống ngập trong bối cảnh biến đổi khí hậu... Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, sự phát triển bền vững của thành phố bắt đầu từ chính nếp sống văn minh, ý thức cộng đồng ở từng khu dân cư.

Tại ngày hội, đồng chí bày tỏ mong muốn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của các ấp tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, sẻ chia, góp phần xây dựng cộng đồng bình yên, nghĩa tình, phát triển. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến bà con và mong rằng các ấp ngày càng đoàn kết, chung sức, xây dựng địa bàn ngày càng khởi sắc, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

