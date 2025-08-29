Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng tại xã Hồ Tràm và xã Bình Châu

Tại xã Hồ Tràm, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng 21 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã vinh dự được nhận các Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 và 60 năm tuổi Đảng.
Tiếp đó, tại xã Bình Châu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng 4 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã vinh dự nhận Huy hiệu 65, 60 và 30 năm tuổi Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy xã và đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm, xã Bình Châu bày tỏ vinh dự, vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy TPHCM đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, là sự động viên để Đảng bộ xã, đảng viên tiếp tục nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao.