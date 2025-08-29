Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng tại xã Hồ Tràm và xã Bình Châu

Sáng 29-8, Đảng ủy xã Hồ Tràm và Đảng ủy xã Bình Châu (TPHCM) trang trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Dương Thị Xoan (xã Hồ Tràm)

Tại xã Hồ Tràm, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng 21 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã vinh dự được nhận các Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 và 60 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Hồ Tràm (TPHCM) vinh dự nhận Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tiếp đó, tại xã Bình Châu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng 4 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã vinh dự nhận Huy hiệu 65, 60 và 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên xã Bình Châu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy xã và đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm, xã Bình Châu bày tỏ vinh dự, vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy TPHCM đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, là sự động viên để Đảng bộ xã, đảng viên tiếp tục nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

