Mỏi mòn chờ kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông

Sau gần 6 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, bà Ngô Thị Hồng (vợ ông Trung) gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra.

Mập mờ văn bản

Sau khi xảy ra vụ TNGT, ông Nguyễn Bá Tuấn (người điều khiển ô tô trong vụ va chạm dẫn đến tai nạn) đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Người dân chứng kiến vụ việc đã rượt đuổi hơn 1 cây số và giữ lại xe.

Ông Ngô Hồng Thắm, em vợ của ông Trung, cho biết: “Hiện trường vụ tai nạn cách nhà chúng tôi không xa. Khi được thông báo, chúng tôi đã vội vã đến nơi. Theo sự chứng kiến của những người rượt đuổi, khi bị buộc bước ra khỏi ô tô, ông Tuấn nồng nặc mùi rượu, bia”.

Sau gần 1 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, ngày 8-2, cán bộ thụ lý vụ án, (điều tra viên Nguyễn Ngọc Phú) đã điện thoại mời bà Hồng đến Công an quận 7. Mục đích cuộc gặp là cung cấp thông tin, lập biên bản ghi lời khai của gia đình người bị nạn.

Bà Hồng kể: “Do biên bản tại buổi làm việc chưa hoàn chỉnh, ngày 10-2, ông Phú đến nhà và đưa tôi ký tên vào tờ biên bản. Kể từ đó, tôi không nhận được bất kỳ văn bản, tài liệu nào từ cơ quan điều tra thông báo kết quả điều tra, xác minh, kết luận nguyên nhân, diễn biến vụ TNGT cũng như xác định lỗi. Ngày 19-6, tôi gửi Đơn khiếu nại đến Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an quận 7. Ngày 26-6, tôi nhận được 2 giấy mời số 29 và 30. Điều lạ là cả 2 giấy mời đều không ghi ngày phát hành, mà chỉ ghi tháng 6 năm 2023, và có cùng nội dung là đến Công an quận 7 để lấy lời khai của người có quyền lợi liên quan đến vụ TNGT. Trong đó, giấy mời số 29 ghi đến Công an quận 7 lúc 9 giờ ngày 22-6-2023. Do đã quá ngày, nên tôi đến Công an quận 7 theo giấy mời số 30 là 9 giờ ngày 27-6-2023”.

Chờ đến bao giờ?

“Trước khi xảy ra vụ việc, chị tôi đang điều trị bệnh nền về thần kinh lâu dài tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Sau mất mát quá lớn, tinh thần và sức khỏe của chị tôi bị giảm sút nghiêm trọng. Chị rất sợ tiếp xúc với người ngoài. Thậm chí gặp người thân quen cũng ngó lơ và không vui mừng như trước. Do vậy, chị tôi có nguyện vọng ủy quyền cho người thân trong gia đình thay mặt chị đến cơ quan điều tra làm việc. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì điều tra viên Phú luôn né tránh và không phát hành thư mời làm việc để chị tôi đi làm thủ tục ủy quyền”, ông Thắm cho biết.

Vào ngày 27-6, bà Ngô Thị Hồng nhận được 3 kết luận giám định về vụ TNGT. Cả 3 kết luận đều được Cơ quan điều tra Công an quận 7 ký cùng ngày 20-3. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ kết luận nồng độ cồn của ông Trần Quang Trung mà không có kết luận về nồng độ cồn của ông Nguyễn Bá Tuấn; tuyến đường xảy ra TNGT là một trong các tuyến đường trung tâm của quận 7 với nhiều camera dân sinh, nhưng cơ quan điều tra lại không kết luận được tốc độ của 2 xe khi xảy ra va chạm. Thậm chí, kết luận giám định phương tiện cũng không kết luận được ai gây ra vụ va chạm mà chỉ nêu là những vết trầy xước trùng khớp ở 2 phương tiện.

Ông Thắm nói: “Có nhiều thông tin gia đình cần biết, nhưng sau hơn 6 tháng điều tra đã không có kết quả cụ thể. Các vấn đề như bản vẽ tại hiện trường, kết luận nồng độ cồn của ông Tuấn, tốc độ 2 phương tiện, trích xuất camera tại thời điểm va chạm xảy ra… đều chưa có kết luận. TNGT chết người như vậy, cơ quan điều tra có khởi tố hay không và khởi tố vào thời điểm nào? Nếu không khởi tố thì cho chúng tôi - những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - được biết, để gia đình thực hiện các quyền của công dân theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và Thông tư 63/2020/TT-BCA trong thời hạn luật định”.