HUAWEI MatePad 12 X với màn hình PaperMatte cải tiến và bút cảm ứng vượt trội

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei Việt Nam chính thức mở bán HUAWEI MatePad 12 X, dòng máy tính bảng mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ, lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

HUAWEI MatePad 12 X đã được mở bán tại các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc

Được trang bị màn hình PaperMatte cải tiến, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil Pro hoàn toàn mới cùng hệ sinh thái ứng dụng tối ưu cho công việc và sáng tạo như HUAWEI Notes, GoPaint và WPS Office PC 3.0, HUAWEI MatePad 12 X mở ra trải nghiệm làm việc năng suất, linh hoạt và trực quan.

Ảnh 4-17.jpg

Huawei không ngừng cải tiến nhằm đưa công nghệ màn hình độc quyền PaperMatte trở thành chuẩn mực mới, nâng cao trải nghiệm làm việc, học tập và sáng tạo trên máy tính bảng. HUAWEI MatePad 12 X được trang bị màn hình PaperMatte cải tiến, được hỗ trợ bởi công nghệ khắc nano chính xác cao, giúp giảm 50% độ lóa so với thế hệ trước, mang lại khả năng hiển thị rõ ràng và thoải mái cho mắt.

Ảnh 1-29.jpg

Sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối, nhưng HUAWEI MatePad 12 X có trọng lượng chỉ 555g và mỏng 5,9mm. Với lớp phủ ánh ngọc trai, thiết bị toát lên vẻ ngoài sang trọng và cảm giác mịn màng, dễ chịu khi cầm nắm. Bên trong là kiến trúc tản nhiệt 3D tiên tiến và quy trình phân phối nhiệt 3D chuẩn PCBA chính xác, giúp tăng hiệu năng tổng thể lên đến 27% so với thế hệ tiền nhiệm.

Sản phẩm này hỗ trợ hệ sinh thái phần mềm toàn diện, nổi bật với WPS Office PC 3.0 mang giao diện và trải nghiệm tương tự máy tính, cho phép người dùng xử lý tài liệu, bảng tính và trình chiếu một cách chuyên nghiệp ngay trên máy tính bảng.

Ảnh 6.png

HUAWEI MatePad 12 X còn mang đến người dùng trải nghiệm sáng tạo và tương tác liền mạch hơn khi sử dụng cùng bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil Pro hoàn toàn mới. Bút được trang bị phím tắt với thiết kế Star Ring độc đáo, giúp dễ dàng chuyển đến ứng dụng HUAWEI Notes.

Với thao tác bóp nhẹ thân bút, giao diện sẽ hiện lên menu tròn, cung cấp quyền truy cập vào cọ vẽ, bảng màu và các công cụ khác. Ngoài ra, thao tác xoay bút, áp dụng riêng cho ứng dụng vẽ độc quyền GoPaint, giúp người dùng sáng tạo nên những nét vẽ chân thực, độc đáo.

HUAWEI M-Pencil Pro được trang bị ba đầu bút, được thiết kế cho các mục đích riêng biệt, gồm viết tiêu chuẩn, viết nét nhỏ và vẽ tranh, cùng với 16.384 mức cảm ứng lực khác nhau giúp mỗi nét bút trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Ảnh 7-4.jpg

Sản phẩm này được mở bán với giá 15.490.000 đồng tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, và gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop. Từ nay đến hết ngày 9-2-2026, khi mua HUAWEI MatePad 12 X, người dùng sẽ nhận ngay bộ phụ kiện tặng kèm có trị giá lên đến gần 4.000.000 đồng, bao gồm: bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil Pro, chuột không dây và bàn phím từ tính thông minh. Ngoài ra, người dùng cũng được giảm trực tiếp 500.000 đồng trên giá niêm yết khi mua HUAWEI MatePad 12 X trong thời gian này.

