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Mondelez Kinh Đô Việt Nam tiếp tục được vinh danh với chuỗi giải thưởng phát triển bền vững

Bền bỉ theo đuổi tăng trưởng có trách nhiệm và tiên phong kinh tế tuần hoàn, Mondelez Kinh Đô Việt Nam tiếp tục được vinh danh nhờ những sáng kiến và kết quả nổi bật về phát triển bền vững, cũng như những đóng góp về trách nhiệm cộng đồng.

Mondelez Kinh Đô Việt Nam tiếp tục được vinh danh với chuỗi giải thưởng phát triển bền vững

Cụ thể, tại lễ trao giải Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu Việt Nam (TOP50 CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, Mondelez Kinh Đô được xướng tên ở hai hạng mục: “Hoạt động CSR Nổi bật” và “Tiên phong Kinh tế Tuần hoàn”. Giải thưởng được thẩm định bởi hội đồng chuyên gia từ các tổ chức uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Đây là năm thứ ba doanh nghiệp được công nhận tại giải thưởng này.

Trước đó, doanh nghiệp cũng được vinh danh năm thứ tư liên tiếp tại Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 (Golden Dragon Awards 2026), góp mặt trong “Top 10 Doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng 2025–2026”. Chương trình do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times, phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 (Vietnam Connect Forum 2026), dưới sự chỉ đạo của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

THIÊN HƯƠNG

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Golden Dragon Awards 2026 Vietnam Connect Forum 2026 Mondelez Kinh Đô CSR Vietnam Economic Times Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam VnEconomy Xướng Tuần hoàn Lễ trao giải

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