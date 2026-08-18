Gạo ST25 của Việt Nam vào hệ thống Selgros tại Đức

Ngày 18-8, Bộ Công thương thông tin, gạo ST25 của Việt Nam đã được đưa lên kệ và phân phối trong hệ thống bán buôn Selgros Cash & Carry tại Đức.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Đức cùng các đối tác thực hiện nghi thức khai mạc Tuần hàng Việt Nam tại Selgros

Sự kiện trên diễn ra tại Selgros Lichtenberg (Berlin - Đức), trong khuôn khổ Tuần hàng Việt Nam tại Selgros, tổ chức từ ngày 17 đến 21-8. Gạo ST25 của Việt Nam do Công ty Mova Plus (Việt Nam) cung cấp.

Selgros Cash & Carry thuộc Transgourmet Central & Eastern Europe, có 38 địa điểm tại Đức và cung cấp hơn 60.000 mặt hàng tiêu dùng. Hệ thống này chủ yếu phục vụ nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp bán lẻ và các cơ sở dịch vụ.

Gạo ST25 của Việt Nam được giới thiệu tại Selgros Berlin. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức

Sự kiện ST25 vào hệ thống Selgros Cash & Carry là kết quả của quá trình kết nối và trao đổi giữa doanh nghiệp Việt Nam và Đức, được thúc đẩy từ các sự kiện do Thương vụ Việt Nam tại Đức và Selgros Cash & Carry tổ chức tháng 6-2025 và tháng 2-2026.

Tin liên quan Nông dân TPHCM làm giàu từ lúa ST25

PHÚC VĂN