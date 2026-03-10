Mưa trái mùa gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL

Những ngày qua, tại nhiều tỉnh, thành phố ở ĐBSCL xảy ra mưa trái mùa gây thiệt hại nặng đến cây trồng, vật nuôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Mỹ An Hưng (Đồng Tháp), mưa lớn làm nhiều diện tích lúa đến kỳ thu hoạch bị đổ ngã, gây rụng bông và giảm chất lượng hạt lúa. Hiện giá lúa IR50404 tại ruộng chỉ được thương lái mua với giá 5.500 đồng/kg, OM18 5.700 đồng/kg, giảm từ 300-500 đồng/kg so với đầu vụ.

Tại tỉnh Tây Ninh, ông Lê Quang Vinh, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hưng Điền, cho biết, vụ đông xuân 2025-2026, nông dân trên địa bàn xuống giống hơn 9.000ha lúa. Đến nay thu hoạch hơn 100ha, phần lớn diện tích còn lại đang trong giai đoạn trổ chín. Theo thống kê của địa phương, các cơn mưa trái mùa vừa qua đã làm 120ha lúa tại xã bị đổ ngã, làm giảm năng suất lúa. Còn tại hai xã Hảo Đước và Ninh Điền (vùng có diện tích trồng thuốc lá lớn nhất Tây Ninh), mưa lớn trái mùa làm gần 300ha thuốc lá của gần 250 hộ dân bị hư hỏng, thiệt hại ước tính gần 30 tỷ đồng.

Mưa trái mùa khiến nhiều ruộng muối của diêm dân tại xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) thiệt hại nặng ẢNH: TÍN HUY

Ông Võ Văn Tòng, Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long), thông tin, mưa trái mùa xuất hiện trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng cho nhiều ruộng muối của diêm dân trên địa bàn, ước tính tổng thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Toàn xã Bảo Thạnh hiện có hơn 800ha diện tích sản xuất muối. Thời điểm này, diêm dân trên địa bàn đang bước vào cao điểm thu hoạch muối. Giá muối hiện dao động từ 60.000-65.000 đồng/giạ (khoảng 47-50kg), được xem là mức khá cao so với nhiều năm, giúp cải thiện thu nhập cho diêm dân sau nhiều mùa vụ bấp bênh.

Tuy nhiên, mưa trái mùa bất ngờ xuất hiện đúng thời điểm thu hoạch đã làm nhiều ruộng muối bị tan chảy, nước tràn vào đồng khiến lượng muối kết tinh bị giảm đáng kể, thậm chí mất trắng ở một số khu vực. Không ít diêm dân phải tạm dừng thu hoạch để chờ thời tiết ổn định trở lại, trong khi phần muối đã kết tinh ngoài ruộng bị ảnh hưởng chất lượng.

Theo Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, vụ mùa 2025-2026, diện tích sản xuất muối trên địa bàn tỉnh là 1.550ha với 826 hộ diêm dân tham gia trực tiếp vào nghề làm muối trong tỉnh; sản lượng muối thu hoạch đến ngày 20-2 đạt gần 920 tấn.

Tuy nhiên, do mưa trái mùa xuất hiện nên đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất muối của tỉnh. Qua thống kê sơ bộ, tổng diện tích bị thiệt hại là 1.522ha, số hộ bị ảnh hưởng là 787 hộ, ước tính thiệt hại 10.758 tấn, với giá trị gần 13 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, cho biết, để giảm thiệt hại cho diêm dân và hỗ trợ diêm dân sau đợt mưa trái mùa, ngành nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn diêm dân chủ động triển khai các biện pháp kỹ thuật xử lý nguồn nước, cải tạo ô kề, ô kết tinh ngay khi thời tiết ổn định.

Bên cạnh đó, Sở NN-MT tỉnh cũng thành lập tổ thẩm định hồ sơ đề xuất hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất muối, thủy sản bị thiệt hại do mưa trái mùa. Công tác rà soát, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ diêm dân vượt qua khó khăn đang được tỉnh Cà Mau triển khai khẩn trương.

NHÓM PV