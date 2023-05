Mua xe máy gần 2 tháng vẫn chưa được cấp biển số

Cụ thể, ngày 8-4, ông Thế mua 1 xe Honda Air Blade 2023 125cc của Công ty TNHH Xe máy Phát Thịnh (gọi tắt là cửa hàng), ở địa chỉ E12/341 quốc lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Theo hợp đồng mua bán, ngày 22-4, đại diện cửa hàng sẽ cùng ông Thế đến Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) đăng ký xe.

Đến hẹn, phía cửa hàng không liên lạc với ông Thế. Chỉ khi ông Thế liên hệ trực tiếp, đại diện cửa hàng mới trả lời: “chờ thêm vài ngày”. Một tuần sau, ông Thế gọi điện thoại đến cửa hàng, nhân viên ở đây lại trả lời theo điệp khúc cũ… “chờ 10 ngày nữa, có thông báo của công an thì lên”.

Không thể chờ mãi, giữa tháng 5-2023, ông Thế đến Công an xã Phong Phú tìm hiểu sự việc. Tại đây, cán bộ trực cấp biển số xe cho biết Bộ Công an chưa cấp biển số về công an xã, do đó công an xã chưa thể cấp biển số cho người dân ở thời điểm này; đồng thời hướng dẫn ông Thế tiếp tục chờ, còn chờ đến khi nào thì chưa biết!

Ông Thế bức xúc: “Việc cơ quan đăng ký xe chậm cấp biển số xe trong thời gian dài, cửa hàng bán xe thiếu trách nhiệm với khách hàng đã gây phiền toái và ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động đi lại của tôi và gia đình. Điều này thật khó chấp nhận!”.