Gia Lai tận dụng tối đa lợi thế không gian mới để phát triển du lịch

Chiều 27-3, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức diễn đàn "Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và triển vọng" với sự tham gia của nhiều chuyên gia, đại biểu, đại diện các các tỉnh, thành trong cả nước.

Lựa chọn phát triển xanh, giàu bản sắc

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn giới thiệu các giá trị tài nguyên, điểm đến, bản sắc văn hóa và di sản của tỉnh sau sáp nhập.

Gia Lai xác định du lịch là một trong năm trụ cột kinh tế, phát triển theo hướng bền vững, giàu bản sắc; lấy văn hóa, thiên nhiên, con người làm nền tảng; chuyển đổi số và liên kết vùng làm động lực, gắn tăng trưởng với bảo tồn và nâng cao đời sống dân cư.

Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn 2045, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó 1,1 triệu khách quốc tế; phát triển sản phẩm từ “rừng vàng, biển bạc”, du lịch cộng đồng, văn hóa; đầu tư hạ tầng, quy hoạch điểm đến, trọng tâm phát triển khu du lịch Quốc gia Biển Hồ – Chư Đang Ya khoảng 6.300ha…

Kỳ quan Chư Đang Ya. Ảnh: DŨNG NHÂN

Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia, đại biểu nhận định Gia Lai có tiềm năng lớn và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của miền Trung và cả nước. Tuy nhiên, tỉnh cần lộ trình phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tránh chạy theo số lượng làm mai một giá trị cốt lõi.

Các chuyên gia, đại biểu trao đổi tại diễn đàn

Theo bà Đặng Thị Hương Giang, Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội: Gia Lai giàu tiềm năng cảnh quan, văn hóa, lịch sử nên cần chọn hướng phát triển bền vững, tiếp cận thận trọng để không làm tổn hại các giá trị sẵn có.

Còn bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia đề xuất: Gia Lai định vị lại lợi thế để xây dựng điểm đến khác biệt, có chiều sâu; phát triển mô hình du lịch xanh, nhân văn, tạo câu chuyện thu hút khách quốc tế, đồng thời gắn kết với bức tranh du lịch toàn vùng để tăng sức mạnh liên kết.

Phát huy nội lực tổng thể, tránh xung đột

Tại diễn đàn, PGS-TS Trần Đình Thiên cho rằng, du lịch miền Trung lâu nay gặp nhiều thách thức, nhất là liên kết vùng. Gia Lai sau hợp nhất giữa Bình Định và Gia Lai (trước đây) cần tính toán kỹ định hướng phát triển du lịch, tránh xung đột giữa hai không gian mới.

Theo PGS-TS Trần Đình Thiên, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, du lịch có lợi thế trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là “cánh cửa” đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới và thu hút bạn bè quốc tế đến Việt Nam.

PGS-TS Trần Đình Thiên nêu ý kiến tại diễn đàn

Riêng đối với Gia Lai, ông Trần Đình Thiên cho rằng, tỉnh giàu bản sắc, tiềm năng, nhất là văn hóa võ thuật, con người và các vùng đất đặc trưng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Thời gian tới, Gia Lai cần làm mới trên chính nền tảng sẵn có, nâng tầm di sản, đổi mới tư duy để xây dựng điểm đến, thương hiệu tầm cỡ quốc tế. Sự kết hợp giữa đại ngàn và biển cả sau sáp nhập cần được định vị rõ, phát huy sức mạnh tổng thể Đông - Tây để tạo hướng đi khác biệt, táo bạo…

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong cho biết, hiện Bộ đang được giao xây dựng các đề án mới để du lịch đóng góp thực chất cho mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của cả nước. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong phát biểu Thứ trưởng đánh giá cao tiềm năng tự nhiên, văn hóa của Gia Lai sau sáp nhập, cho rằng tỉnh đã nhìn đúng “cốt lõi” để khai thác lợi thế “đại ngàn chạm biển xanh”. Gia Lai cần định vị lại thương hiệu, bản sắc du lịch, đặc biệt khâu nối hài hòa hai không gian Đông - Tây để tạo phát triển đồng nhất.

NGỌC OAI