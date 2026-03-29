Đường hoa giấy hơn 10km rực hồng giữa nắng vàng

Ở phía Đông TPHCM, những ngày này, đường 3-2 đẹp rực rỡ với hàng hoa giấy trải dài hơn 10km, làm du khách mê mải ngắm nhìn, chụp ảnh kỷ niệm.

Đằng sau vẻ đẹp tưởng chừng tự nhiên ấy là một “kịch bản sinh trưởng” được tính toán kỹ lưỡng từ khâu tạo dáng đến điều tiết sinh lý cây.

Đường hoa giấy 3-2 đẹp như tranh vẽ. Ảnh: QUANG VŨ

Tuyến đường 3-2 bắt đầu từ phường Vũng Tàu, đi qua phường Tam Thắng, Rạch Dừa và Phước Thắng dài hơn 10km.

Cuối tháng 3, khi nắng vàng trải dài khắp miền Nam cũng là thời điểm hoa giấy vào mùa rực rỡ nhất trong năm.

Hoa giấy "leo" trên cây me tây, tạo tán thành những chiếc dù hoa xinh đẹp. Ảnh: QUANG VŨ

Những tán hoa giấy trên đường 3-2 bung nở như những chiếc dù màu hồng mềm mại dưới nền xanh của cây me tây.

Tại khoảng giữa những cây me tây trồng ở dải phân cách, hoa giấy dệt thành một tấm thảm nhung màu hồng, thỉnh thoảng pha lẫn chút trắng.

Giữa dải phân cách hoa nở rực rỡ. Ảnh: Q.V

Ông Hoàng Văn Thao, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC), cho biết, hoa giấy là cây dễ trồng, nhưng không phải tự nhiên mà đẹp.

Với hoa giấy trồng trên đường 3-2, ngay từ giai đoạn đầu, đơn vị đã tuyển chọn những cành khỏe, có khả năng leo bám tốt và được định hướng dẫn leo trực tiếp lên thân me tây.

Cuối tháng 3, cả tuyến đường 3-2 dài hơn 10km nhuộm màu hồng rực rỡ của hoa giấy. Ảnh: Q.V

Với kỹ thuật ghép cành đặc biệt được áp dụng nhằm cố định hướng sinh trưởng, giúp tán cây phân bố đều, tạo hình dạng “tán dù” mềm mại, ôm trọn không gian dưới tán me mà không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng tự nhiên của cây chủ.

Đường hoa giấy rực rỡ, nhiều người đi qua tuyến đường này xuýt xoa. Ảnh: Q.V

Song song đó, công tác cắt tỉa và điều chỉnh sinh trưởng được thực hiện định kỳ hàng tháng. Các cành yếu, cành vượt hoặc mọc lệch hướng được loại bỏ, trong khi những cành chính được nuôi dưỡng và phân tán hợp lý để tạo độ rủ đồng đều.

Đặc biệt, me tây cũng được tỉa thưa có kiểm soát, đảm bảo ánh sáng xuyên tán đủ để bông giấy quang hợp và kích thích ra hoa.

Đường hoa giấy 3-2 dài hơn 10km, đoạn gần Ẹo Ông Từ, vào trung tâm Vũng Tàu, đi qua 3 phường. Ảnh: QUANG VŨ

Một yếu tố then chốt tạo nên sắc hoa bền và rực là chế độ bón phân kích thích ra hoa kết hợp kỹ thuật xiết nước hợp lý.

“Việc điều tiết nước tưới theo chu kỳ giúp cây chuyển từ sinh trưởng sinh dưỡng sang sinh trưởng sinh thực, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành nụ. Nhờ kiểm soát tốt chu kỳ này, đội ngũ kỹ thuật có thể điều chỉnh thời điểm ra hoa theo ý đồ cảnh quan”, ông Thao giải thích.

Hoa giấy dễ trồng nhưng để có được đường hoa dài và đẹp như thế này là có "kịch bản sinh trưởng" của kỹ sư, công nhân UPC. Ảnh: QUANG VŨ

Cụ thể, tại tuyến đường 3-2, hoa giấy được “điều khiển” nở theo một chuỗi mùa hoa liên hoàn: sau khi kèn hồng tàn sắc, đến lượt chuông vàng rực rỡ, tiếp nối ngay sau đó là hoa giấy, tạo nên một nhịp điệu cảnh quan liên tục, không gián đoạn.

Đây là minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng kỹ thuật sinh lý cây trồng vào quản lý cảnh quan đô thị một cách bài bản.

Ở góc chụp nào, đường hoa cũng đẹp mê mẩn. Ảnh: QUANG VŨ

Có thể nói, hoa giấy trên đường 3-2 không đơn thuần là một điểm nhấn mỹ quan mà còn là kết tinh của tư duy thiết kế, kỹ thuật chăm sóc chuyên sâu và sự tận tâm của những người làm nghề. Một vẻ đẹp có tính toán – nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên, hài hòa với không gian đô thị biển phía Đông TPHCM.

Hoa nở kín, phủ hồng cả tuyến đường. Ảnh: Q.V

QUANG VŨ