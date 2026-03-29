Chợ phiên Xóm Rẫy: Nơi nông sản “cất cánh”, nông dân làm giàu

Nông sản vùng ven Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) nay đã bước ra phiên chợ quê đầy sắc màu, mở ra hướng đi mới giúp người nông dân ổn định sinh kế và làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương.

Du khách tham quan chợ phiên Xóm Rẫy

Sức sống mới từ hồn quê

Cứ đến thứ Bảy hàng tuần, khi nắng chiều bắt đầu nhuộm vàng những rặng rẫy bắp xanh mướt và gió bắt đầu mang theo mùi đất ấm nồng cũng là lúc không gian yên bình của Xóm Rẫy (phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp) mở lòng đón bước chân du khách ghé tham quan, trải nghiệm phiên chợ quê. Điểm du lịch cộng đồng chợ phiên Xóm Rẫy được UBND phường Mỹ Ngãi ra mắt vào cuối tháng 1-2026 không đơn thuần là nơi mua bán, đây là không gian văn hóa, là nhịp cầu nối liền nét đẹp lao động thuần hậu với hơi thở của du lịch hiện đại.

Chợ phiên Xóm Rẫy nằm giữa, bao quanh là cánh đồng bắp, lúa, mè... xanh mướt

Clip nhộn nhịp chợ phiên Xóm Rẫy

Những gian hàng nông sản của người dân địa phương

Bà Lê Thị Trúc Mai, phường Mỹ Ngãi cho biết, rau bà tự trồng rồi đem ra chợ quê này bán, vừa giới thiệu với du khách gần xa những loại rau quê dân dã miền sông nước, vừa có thêm thu nhập ở tuổi xế chiều.

Du khách Nguyễn Thị Kim Chi cùng hơn 20 thành viên ở tỉnh Vĩnh Long đến tham quan phiên chợ, thưởng thức món bánh xèo miền Tây cũng như ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa đồng quê xanh mát. Bà Chi cho biết chợ phiên quá đẹp và sẽ giới thiệu bạn bè người thân biết để tìm đến thư giãn ngày cuối tuần.

Bà Lê Thị Trúc Mai giới thiệu về những loại rau tự trồng trong vườn nhà đem ra phiên chợ bán

Dạo quanh 28 quầy hàng được bày trí mộc mạc, du khách như lạc bước vào một miền ký ức ngọt ngào với những chiếc bánh dân gian thơm mùi nếp mới, những rổ rau nồng nàn phong vị đồng nội, hay những rổ xoài tươi rói, thơm phức,... do chính bàn tay người dân địa phương chăm bón.

Du khách mua trái cây tại phiên chợ

Bà Nguyễn Thị Bạn, phường Mỹ Ngãi cho hay, từ khi có chợ phiên này, gia đình bà đều hái xoài đem ra bán vào chiều thứ 7. Chợ phiên gần nhà thuận tiện, du khách rất thích hương vị xoài quê nên mỗi buổi chiều bán gần cả trăm kg xoài, nhiều hơn so với bán ở chợ truyền thống, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Anh Nguyễn Minh Thành, đoàn thanh niên phường Mỹ Ngãi chia sẻ, anh rất thích không gian chợ quê. Cứ mỗi cuối tuần, anh cùng nhóm bạn về phiên chợ này, vừa thưởng thức những món ăn dân dã quê mình, vừa như được trở lại với không gian trẻ thơ bên cánh đồng xanh ngát.

Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, chợ phiên Xóm Rẫy đã chứng minh được sức hút mãnh liệt khi mang về doanh thu ấn tượng hơn 1,2 tỷ đồng. Con số này là minh chứng cho sự chuyển mình đúng đắn của mô hình du lịch cộng đồng.

Khát vọng vươn xa

Đối với hàng chục hộ nông dân nơi đây, phiên chợ đã mở ra một “cánh cửa” thu nhập mới. Ngoài việc đồng áng bận rộn, giờ đây họ đã trở thành những “đại sứ du lịch” thực thụ. Việc tận dụng nông sản tự có để chế biến và kinh doanh tại chợ phiên không chỉ giúp tăng giá trị sản phẩm mà còn tạo ra công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ và người lớn tuổi.

Giữa không gian chợ quê, tiếng đờn ca tài tử vang lên mượt mà, sâu lắng như sợi dây gắn kết tâm hồn người bán và người mua. Mô hình chợ quê Xóm Rẫy đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa và thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Xu hướng phát triển chợ quê kết hợp du lịch sinh thái không chỉ giúp nông dân nhanh chóng ổn định cuộc sống mà còn hướng đến sự phát triển bền vững. Nông sản không còn "nằm chờ" thương lái mà tự "cất cánh" đến tay người tiêu dùng thông qua những trải nghiệm thực tế đầy thú vị.

Với sự đồng lòng của chính quyền và người dân, chợ phiên Xóm Rẫy hứa hẹn sẽ còn vươn xa hơn nữa, trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Đất Sen Hồng, nơi mỗi nụ cười của người nông dân đều rạng rỡ niềm tin về một tương lai thịnh vượng.

Không gian chợ phiên Xóm Rẫy

NGỌC PHÚC