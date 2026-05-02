Mỹ ký hợp đồng khai thác dầu tại Venezuela

Chính phủ Venezuela ngày 30-4 (giờ địa phương) ký một số thỏa thuận với các doanh nghiệp Mỹ nhằm nâng cao sản lượng khai thác dầu khí, trong bối cảnh quan hệ song phương có dấu hiệu cải thiện.

Venezuela đang xuất khẩu dầu khí trở lại. Ảnh: GTR

Theo Politico, hai công ty Hunt Overseas Oil Company và Crossover Energy của Mỹ sẽ tham gia khai thác tại Vành đai Orinoco, khu vực tập trung phần lớn trữ lượng dầu của Venezuela.

Nhà Trắng đã mở đường cho Venezuela gia tăng xuất khẩu dầu trong những năm tới. Các thỏa thuận này cũng tạo điều kiện để các công ty dầu khí nước ngoài quay lại thị trường Venezuela, sau thời gian dè dặt do chính sách quốc hữu hóa trước đây.

Giới chức tại Caracas cũng dự kiến công bố các thỏa thuận liên quan đến vàng, nhôm và có thể cả than đá, chủ yếu gắn với các mỏ hiện có và hướng tới xuất khẩu sang Mỹ.

Phái đoàn Mỹ đang thăm Venezuela có sự tham gia của Giám đốc Hội đồng năng lượng quốc gia Jarrod Agen cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn năng lượng. Nhà Trắng cho biết, chuyến đi nhằm khôi phục quan hệ đối tác Mỹ – Venezuela, thúc đẩy đầu tư và tái thiết kinh tế hai nước.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tuyên bố, các thỏa thuận trên phản ánh “sự hội tụ lợi ích” giữa Mỹ và Venezuela, đồng thời khẳng định cam kết xây dựng quan hệ lâu dài với Washington.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động do gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, khiến nhu cầu tăng sản lượng khai thác dầu khí từ Venezuela trở nên cấp thiết hơn.

HUY QUỐC