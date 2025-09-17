Năm học 2025-2026, ngành giáo dục TPHCM kết hợp kiểm tra trực tiếp và trực tuyến

Ngày 17-9, thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết (phường Linh Xuân, TPHCM) trong ngày tựu trường

Theo đó, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Thanh tra Sở đã kết thúc hoạt động vào ngày 30-6-2025.

Để giải quyết nhu cầu thực tế, Sở GD-ĐT TPHCM thành lập Phòng Kiểm tra - pháp chế tiếp tục thực hiện chức năng của Thanh tra Sở và công tác pháp chế.

Trong năm học 2025-2026, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Dương Trí Dũng cho biết, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường nhằm kịp thời xử lý ngăn chặn sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính đúng quy định.

Song song đó, ngành giáo dục và đào tạo sẽ đẩy mạnh tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực.

Đặc biệt, toàn ngành ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và điều hành. Công tác kiểm tra được kết hợp cả hai hình thức kiểm tra trực tiếp và trực tuyến; phát huy vai trò của trang thông tin điện tử, mạng xã hội để công khai, minh bạch thông tin pháp lý, giúp người học và các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin.

Trước đó, trong năm học 2024-2025, Thanh tra Sở đã ban hành 18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng.

Trong đó, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính tập trung chủ yếu ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập liên quan các hành vi vi phạm quy định về tổ chức hoạt động khi chưa được cấp phép hoạt động giáo dục, triển khai công tác tuyển sinh chưa đúng quy định.

Tin liên quan TPHCM: Tổ chức 97 cuộc kiểm tra cơ sở giáo dục trong năm học 2025-2026

THU TÂM