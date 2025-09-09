TPHCM: Tổ chức 97 cuộc kiểm tra cơ sở giáo dục trong năm học 2025-2026

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và vận động tài trợ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong năm học 2025-2026.

Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức 97 cuộc kiểm tra đối với các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm ngoại ngữ – tin học, bao gồm cả cơ sở công lập và ngoài công lập.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề như:

- Tình hình tổ chức hoạt động giáo dục;

- Quản lý hồ sơ thi tốt nghiệp THPT và cấp phát văn bằng;

- Hoạt động chuyên môn sau cấp phép thành lập của các trung tâm ngoại ngữ và tin học;

- Công tác tuyển sinh của các trường tư thục…

Thời gian kiểm tra kéo dài đến tháng 8-2026, triển khai tại 3 khu vực hành chính mới gồm:

- Khu vực 1 (TPHCM trước đây);

- Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây);

- Khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Trong tháng 9-2025, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức 9 cuộc kiểm tra, gồm:

- Quản lý hồ sơ thi tốt nghiệp THPT, cấp phát văn bằng, thực hiện quy chế công khai tại Trường THPT Bình Phú - Bình Dương.

- Kiểm tra tình hình hoạt động giáo dục và công tác quản lý tại 8 trung tâm ngoại ngữ, tin học tại các phường Bình Thạnh, Bình Lợi Đông, Phú Nhuận, Bình Dương, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên.

- Kiểm tra tình hình hoạt động giáo dục và công tác quản lý tại 10 đơn vị tư vấn du học tại các phường Thuận An, Dĩ An, Phú Lợi, Bến Cát, Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ và xã Ngãi Giao.

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (địa điểm đào tạo tại phường Thủ Dầu Một).

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn sau cấp phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh.

- Kiểm tra công tác quản lý, chuyên môn các trung tâm ngoại ngữ thuộc phường Thuận An và phường Thuận Giao.

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Công thương TPHCM.

- Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại 8 trường THPT trên địa bàn cụm 1, cụm 3, cụm 13 và cụm 15.

- Kiểm tra công tác tuyển sinh; thực hiện quy chế, điều lệ trường học tại 4 trường trên địa bàn cụm 12, cụm 13.

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, Sở GD-ĐT TPHCM triển khai công tác quản lý theo 16 cụm chuyên môn, căn cứ theo địa bàn hành chính phường, xã, đặc khu và số lượng học sinh. Mỗi cụm bao gồm hệ thống trường từ mầm non đến THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn trú đóng.

THU TÂM