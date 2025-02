Chiều 26-2, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có cuộc gặp báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công. Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 16 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, trong chuyến thăm này, hai Thủ tướng đã thay mặt Chính phủ hai nước tuyên bố về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, khuôn khổ quan hệ mới này sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - New Zealand trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, với "5 điểm hơn".

Thứ nhất, tin cậy chính trị ở tầm mức cao hơn, chiến lược hơn.

Thứ hai, hợp tác quốc phòng và an ninh thực chất hơn. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

Thứ ba, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chặt chẽ, hiệu quả hơn. Theo đó, hai nước sẽ gia tăng tiếp cận thị trường của nhau, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, thúc đẩy ký các thỏa thuận song phương về thương mại, đầu tư trong thời gian tới nhằm phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỷ USD, kết nối mạnh mẽ hơn giữa hai nền kinh tế.

Thứ tư, đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và ứng phó với biến đổi khí hậu trở thành trụ cột mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; tập trung triển khai các chương trình, dự án phát triển năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững, đặc biệt cho khu vực ĐBSCL.

Thứ năm, giao lưu nhân dân gắn kết chặt chẽ hơn thông qua đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực, lao động, du lịch hiệu quả hơn, rộng hơn về phạm vi và đối tượng. Hai bên nhất trí khuyến khích các hãng hàng không của hai nước mở các đường bay thẳng kết nối hai nước để gia tăng hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau mạnh mẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế khác; thúc đẩy đối thoại hòa bình, xây dựng lòng tin giữa các nước; phát huy vai trò của ASEAN và đề cao chủ nghĩa đa phương.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; nhất trí trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với việc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Việt Nam và New Zealand đã bước sang một chương mới trong lịch sử quan hệ song phương với những nội hàm hợp tác cụ thể, khả thi.

Đồng thời, với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN – New Zealand, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình cùng các nước ASEAN để thúc đẩy nâng cấp quan hệ giữa ASEAN và New Zealand lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Về phần mình, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định, New Zealand rất quan tâm việc làm sâu sắc quan hệ thân thiết với Việt Nam và hy vọng đạt được thêm nhiều thành công trong thời gian tới. Ông đánh giá cao hành trình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi thương mại giữa hai nước đã tăng 40% trong 5 năm vừa qua và còn nhiều dư địa để khai thác hơn nữa.

Thủ tướng New Zealand đánh giá Việt Nam cũng là điểm đến cực kỳ hấp dẫn để đầu tư. Thời gian qua, hai nước đã có nhiều thành tựu trong kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, năng lượng tái tạo… và còn có thể phát triển hợp tác hơn nữa về hàng hải, giáo dục, quốc phòng, an ninh…

"New Zealand mong muốn nâng cấp đối thoại quốc phòng và an ninh giữa hai nước, cũng như chuẩn bị chuyến thăm của tàu hải quân New Zealand tới Việt Nam trong năm nay", Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nói và cho biết sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa với Việt Nam, thảo luận về hợp tác để đạt các mục tiêu, ước vọng chung của khu vực.

Ông khẳng định New Zealand đang trở nên thân thiết với Việt Nam, ASEAN hơn bao giờ hết và mong muốn thúc đẩy gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đây là nền tảng quan trọng, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, tăng học bổng.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Christopher Luxon, Thủ tướng New Zealand, từ ngày 25 đến 28-2.

LÂM NGUYÊN