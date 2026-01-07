Nâng chất “điểm chạm y tế đầu tiên”

Từ việc sắp xếp các trạm y tế (TYT) trực thuộc UBND cấp xã đến nâng chất các nguồn lực, TPHCM đang từng bước đưa chỉ tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần (theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030) vào cuộc sống.

Bám sát nhu cầu

Sáng 6-1, bà Lâm Ngọc Phương (khu phố Phú Lợi 5) đến TYT phường Phú Lợi tìm hiểu thông tin điều trị bệnh thận cho người mẹ 83 tuổi. Sau khi được bác sĩ tư vấn tận tình, bà Phương bày tỏ hài lòng và cho biết sẽ sớm đưa mẹ đến đây thăm khám. Cùng ngày, ông Nguyễn Phước Vĩnh (ngụ phường Tây Nam) đến TYT phường Phú Lợi khám bệnh đau nhức khớp chân, cổ, vai, gáy. Tại đây, ông được chỉ định siêu âm và kê đơn thuốc. “TYT khang trang, sạch sẽ, đội ngũ y, bác sĩ nhiệt tình nên tôi rất hài lòng”, ông Vĩnh nói.

Người dân đến Trạm y tế phường Phú Lợi (TPHCM) thăm khám, sơ cứu vết thương. ẢNH: TÂM TRANG

Các TYT trên hoạt động theo mô hình mới, trên cơ sở tổ chức 38 trung tâm y tế khu vực, 168 TYT trực thuộc Sở Y tế thành 168 TYT xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã từ đầu năm 2026. Qua đó đưa dịch vụ y tế đến gần dân hơn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn TPHCM.

Trong những ngày đầu hoạt động, các TYT đã khám, chữa bệnh cho người dân thông suốt. Theo bác sĩ Võ Hồng Thắm, Phó Giám đốc TYT phường Phú Lợi, trạm vận hành theo mô hình mới từ ngày 5-1. Trong 2 ngày đầu hoạt động, số lượt người dân đến khám, điều trị và làm thủ tục chuyển tuyến tăng cao, trung bình khoảng 40-50 lượt/ngày.

TPHCM đang sắp xếp 38 trung tâm y tế khu vực, cùng 168 TYT trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu nhằm đưa TYT bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” và là nền tảng của hệ thống y tế thành phố. Trong quá trình chuyển tiếp, các TYT tiếp tục hoàn thiện các nội dung cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tham gia BHYT, nhằm đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh BHYT. Ngoài ra, UBND TPHCM giao BHXH TPHCM tạo điều kiện để người dân có thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh tại TYT cấp xã được hưởng đầy đủ quyền lợi.

Hiện trạm có 25 phòng chuyên môn. Dù giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, nhân viên và y bác sĩ vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của người dân.

Tại các xã Bình Châu, Long Hải, đặc khu Côn Đảo và nhiều xã, phường khác thuộc TPHCM, nhu cầu khám sức khỏe định kỳ của người dân là rất lớn. Nhiều người dân mong muốn các đợt khám sức khỏe định kỳ được thực hiện tại địa phương, nhưng vẫn đảm bảo đủ yêu cầu về chuyên môn. Vì vậy, việc sắp xếp các TYT như trên được người dân đồng tình và đón nhận. “Nếu được khám sức khỏe miễn phí hàng năm ngay tại địa phương thì bà con ngư dân rất mừng. Có bệnh biết sớm để điều trị, còn khỏe thì yên tâm đi biển làm ăn”, ông Nguyễn Văn Thoại (52 tuổi, xã Bình Châu) chia sẻ.

Nâng cấp nguồn lực

Việc tổ chức lại hoạt động TYT thuộc UBND cấp xã là bước đi cụ thể hóa thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng Nguyễn Tấn Bản cho biết, Đảng ủy phường xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân mỗi năm một lần.

Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là cơ sở vật chất và nhân lực của TYT phường còn hạn chế, cơ sở chật hẹp, đội ngũ bác sĩ chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Vì vậy trước mắt, phường sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo phân cấp. Phường cũng kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực, từng bước đầu tư cơ sở vật chất cho TYT, bảo đảm việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân được thực hiện hiệu quả, bền vững, chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Đoàn Đình Hữu cũng cho hay, khó khăn lớn nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là nguồn lực y tế cơ sở vẫn còn hạn chế. Do đó, phường kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn cho y tế cơ sở để đảm bảo các điều kiện khám sức khỏe toàn dân.

PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện, bền vững Đối với một siêu đô thị gần 14 triệu dân, tổ chức khám sức khỏe miễn phí tối thiểu mỗi năm một lần cho toàn dân là thách thức rất lớn. Do đó, ngành y tế TPHCM chủ động xây dựng chiến lược triển khai phù hợp, đầu tư nâng cấp mạng lưới TYT phường, xã, đặc khu theo nguyên lý y học gia đình; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị thiết yếu phục vụ khám sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu. Song song đó, ngành y tế phối hợp với các địa phương và Trung tâm chuyển đổi số để thu thập dữ liệu, số hóa hồ sơ sức khỏe cá nhân thông qua ứng dụng Công dân số TPHCM. Việc xây dựng “bản đồ số” sức khỏe nhân dân hướng đến mục tiêu mọi dữ liệu khám sức khỏe đều được cập nhật vào hồ sơ điện tử, hình thành hệ thống quản lý sức khỏe thống nhất toàn thành phố. Sở Y tế cũng xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên các nhóm như người cao tuổi, học sinh, người lao động, phụ nữ mang thai và các nhóm nguy cơ cao. Từ đó, từng bước mở rộng phạm vi, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, hướng tới mục tiêu không chỉ điều trị bệnh mà còn quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân một cách toàn diện, bền vững.

NHÓM PV