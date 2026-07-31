Rà soát, sắp xếp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế Đảng

Sáng 31-7, Đoàn khảo sát Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã khảo sát công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại Chi bộ Công ty TNHH Hương Phong, đơn vị doanh nghiệp kinh tế Đảng thuộc Đảng bộ TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo với đoàn khảo sát, đồng chí Trần Thượng Tín, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hương Phong, cho biết công ty hiện có 84 lao động, Chi bộ công ty trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM với 16 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Thượng Tín, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hương Phong báo cáo với đoàn khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chi bộ triển khai cho 100% đảng viên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện khai nộp đảng phí qua cổng dịch vụ công của Đảng. Các ứng dụng phục vụ tài liệu, trao đổi thông tin sinh hoạt chi bộ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao tính minh bạch.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Văn Hiền trao đổi với Chi bộ Công ty Hương Phong. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chi bộ đang gặp một số khó khăn như về nguồn phát triển Đảng. Các đồng chí trong chi ủy khá áp lực vì kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn, trong khi các quy định, định hướng mới của Đảng ngày càng nhiều, đòi hỏi thời gian nghiên cứu sâu hơn.

Chi bộ công ty kiến nghị Thành ủy TPHCM tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên đề về kiểm tra, giám sát, công tác đảng viên và kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời tháo gỡ khó khăn về mặt cơ chế đối với mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trong bối cảnh sắp xếp, cơ cấu lại.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên trao đổi tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi khảo sát, đại diện các ban tham mưu giúp việc Thành ủy TPHCM đã trao đổi lại nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo, kiểm tra, giám sát trong Đảng…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh trao đổi tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận các kiến nghị của Chi bộ công ty. Đồng chí giao Văn phòng Thành ủy và Đảng ủy Văn phòng Thành ủy TPHCM tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải quyết khó khăn, triển khai giải pháp hỗ trợ đơn vị, nhất là trong công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy.

Đồng chí yêu cầu Chi bộ công ty tập trung lãnh đạo và phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại vị trí công tác, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp. Với vị thế là doanh nghiệp của Đảng, đơn vị phải gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động hiệu quả. Đồng thời có giải pháp cụ thể để tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên; duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ đúng quy định.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Công ty Hương Phong tiếp tục nỗ lực cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên; kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh để Văn phòng Thành ủy hỗ trợ, định hướng kịp thời, giúp công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy đang triển khai kế hoạch rà soát, nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị kinh tế Đảng. Văn phòng Thành ủy đang triển khai đánh giá toàn diện các doanh nghiệp trực thuộc để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy cơ chế điều hành và phương án sắp xếp phù hợp. Mục tiêu là nhằm đảm bảo các đơn vị hoạt động đúng quy định pháp luật, đạt hiệu quả và phát huy tốt nhất vai trò của các đơn vị kinh tế Đảng của thành phố. Đồng chí yêu cầu Chi ủy và Ban Giám đốc Công ty Hương Phong phải tập trung triển khai quyết liệt các kết luận của Thường trực Thành ủy, bám sát tiến độ và đảm bảo các giải pháp kinh doanh đạt kết quả cao nhất.

THU HƯỜNG - TRÚC GIANG