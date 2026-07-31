Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM dâng hương tại Côn Đảo

Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Thực hiện: VĂN MINH

Ngày 31-7, đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM do bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội, làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Đặc khu Côn Đảo (TPHCM), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Suốt chặng đường lịch sử 113 năm (1862-1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo thành “Địa ngục trần gian” để giam cầm, tra tấn chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: VĂN MINH

Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, nhiều đồng chí đã hy sinh, có người phải mang thương tật suốt đời, nhưng các chiến sĩ cộng sản và những người yêu nước Việt Nam luôn giữ vững khí tiết, đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng, để lại tấm gương sáng ngời trong lịch sử dân tộc.

Đoàn đại biểu cũng dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, mộ Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Việt và các mộ liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Đoàn đại biểu dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu cũng đến Nghĩa trang Hàng Keo, dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo. Đoàn dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

VĂN MINH