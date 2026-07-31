Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Xác lập tâm thế mới cho ngành ngoại giao

Từ ngày 1 đến 7-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức 2 sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao, là hội nghị đầu tiên trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng với sứ mệnh mới, đòi hỏi ngoại giao Việt Nam phải chuyển dịch mạnh mẽ từ trạng thái “ngoại giao bảo vệ không gian phát triển” sang “ngoại giao kiến tạo năng lực phát triển quốc gia”; từ “hội nhập thị trường” sang “kiến tạo thị trường”; từ “tham gia luật chơi” sang “góp phần định hình luật chơi”.

Đặc biệt, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa qua đã thông qua nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển của đất nước, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ, trọng trách đối với tất cả các ngành, các cấp, trong đó có ngành ngoại giao.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ là diễn đàn lớn định hướng chiến lược, xác lập tâm thế mới cho ngành ngoại giao trong bối cảnh tình hình quốc tế có những biến động lớn.

Theo Bộ Ngoại giao, nhiều vấn đề mới sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của các hội nghị lần này, đó là: ngoại giao khoa học công nghệ, ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài...

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sẽ thảo luận nhằm thể chế hóa quy chế phối hợp để đưa quốc phòng, an ninh, đối ngoại trở thành một bộ phận của năng lực cạnh tranh quốc gia và động lực phát triển đất nước.

Theo kế hoạch, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ khai mạc vào sáng 1-8. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu. Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ khai mạc chiều 2-8. Dự kiến, tại phiên toàn thể Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới diễn ra ngày 4-8, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự và có bài phát biểu.

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