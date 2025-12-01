NAPAS, Mastercard và Payoo thực hiện chương trình “Chạm liền tay - Deal mê say”

Các chủ thẻ NAPAS và Mastercard sẽ được hưởng các ưu đãi trong chương trình này.

Diễn ra từ tháng 11-2025 đến hết quý 1-2026, chương trình đồng thời trùng với các dịp cao điểm mua sắm như Black Friday, Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu tăng cao của khách hàng và khuyến khích người dân tận hưởng ưu đãi hấp dẫn khi thanh toán không tiền mặt.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ: “Với chiến dịch “Chạm liền tay - Deal mê say”, NAPAS kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những “điểm chạm” thanh toán trên mọi miền Tổ quốc, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng nền kinh tế số phát triển bền vững”.

Theo đó, chủ thẻ NAPAS và Mastercard sẽ được hưởng các ưu đãi giảm 15% hoặc giảm số tiền nhất định, tối đa 200.000 đồng cho mỗi giao dịch tùy từng cửa hàng. Đặc biệt, chương trình khuyến mại không chỉ diễn ra ở các trung tâm thương mại lớn mà còn lan tỏa đến nhóm cửa hàng trong các lĩnh vực siêu thị, dịch vụ ăn uống, nhà thuốc, công nghệ và bán lẻ với danh mục hơn 5.500 điểm bán của các thương hiệu lớn trên thị trường như: AEON Citimart, TTTM AEON Mall (Bình Dương, Bình Tân, Hà Đông, Hải Phòng, Huế, Long Biên, Tân Phú), FamilyMart, FPT Shop, Gong Cha, Haidilao, McDonald's, Ministop, TH true mart…

Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc VietUnion, đơn vị sở hữu nền tảng thanh toán Payoo cho biết: “Với vai trò là đơn vị vận hành, Payoo tập trung xây dựng hạ tầng kết nối thống nhất giữa ngân hàng, tổ chức thẻ và mạng lưới chấp nhận thanh toán, để mọi ý tưởng hợp tác được triển khai linh hoạt, hiệu quả và mang lại giá trị thực cho thị trường”.

KIM THANH