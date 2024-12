Ngành điện TPHCM: Lan tỏa yêu thương qua các chương trình xã hội

Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, Tháng tri ân khách hàng năm 2024 của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) được triển khai với nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và chương trình an sinh xã hội ý nghĩa.

Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên trao quà và học bổng cho em Lê Ngọc Như Ý (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM)

Tri ân khách hàng

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, Tháng tri ân khách hàng được triển khai trong các tháng 11, 12-2024 và có thể sang tháng 1-2025, nhằm thể hiện sự tri ân đến tất cả khách hàng sử dụng điện. Đồng thời, chương trình cũng tạo sự gắn kết, đem lại hiệu quả thiết thực thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tháng tri ân khách hàng đảm bảo nguyên tắc “Thiết thực với người dân, sử dụng kinh phí phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị và mang lại hiệu quả truyền thông tốt”; cùng với đó là đảm bảo các quy định chung của địa phương và an toàn cho cán bộ nhân viên các đơn vị trong quá trình thực hiện.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định dịp lễ, tết 2025, các công ty điện lực khu vực, Công ty Lưới điện cao thế lập phương án đảm bảo cung cấp điện lễ Giáng sinh 2024, Tết Dương lịch 2025 và các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn thành phố, tổ chức diễn tập đối với những nơi tổ chức lễ, hội, nơi vui chơi tập trung đông người. Tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện; phát quang đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây để phục vụ cung cấp điện an toàn và ổn định các ngày lễ Giáng sinh 2024 và Tết Dương lịch 2025. Chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với công trình điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây gây vi phạm hành lang tuyến dây; thực hiện công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và khu vực tổ chức hoạt động chào mừng lễ Giáng sinh 2024 và Tết Dương lịch 2025.

Theo đó, EVNHCMC tổ chức các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM như công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” trao tặng 2 hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà cho 2 điểm trường, trung tâm nuôi dạy trẻ… Thời điểm hiện tại, EVNHCMC đã trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP Thủ Đức) và Trường Tiểu học Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

Một trong những hoạt động ý nghĩa của EVNHCMC trong tháng tri ân này là thực hiện sửa chữa, cải tạo hệ thống điện cho 50 hộ dân khó khăn; cải tạo mỹ quan và lắp hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 5 tuyến hẻm. Song song đó, EVNHCMC thực hiện tuyên truyền kiến thức an toàn, tiết kiệm điện… cho 10 điểm trường, điểm sinh hoạt cộng đồng; trao tặng học bổng “Thắp sáng niềm tin” trị giá 25 triệu đồng cho em Lê Ngọc Như Ý (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) là gương sáng vượt khó học giỏi; tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” trong 2 ngày 5 và 6-12; tổ chức chăm lo các trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 (hiện Tổng công ty đang bảo trợ cho 28 em); chăm lo và tặng 500 phần quà thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, gia đình chính sách…

Cung cấp điện an toàn, nâng chất lượng dịch vụ

Bên cạnh các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, EVNHCMC luôn tập trung cao vào việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ; tổ chức hội nghị tri ân để lắng nghe ý kiến phản ánh của khách hàng nhằm giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Có nhiều hoạt động đã và đang được EVNHCMC triển khai như: tổ chức sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ các hộ nghèo, chính sách thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện; các chương trình cấp điện mới, hỗ trợ sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hệ thống điện; miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho 150 doanh nghiệp, hỗ trợ thí nghiệm máy biến áp của khách hàng

Ngoài ra, công tác hướng dẫn, tuyên truyền đến khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt, sản xuất và công tác phối hợp cùng các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, đơn vị đối tác để triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng cũng được EVNHCMC tăng cường.

EVNHCMC tổ chức tri ân, tặng quà cho khoảng 1.100 khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia, phối hợp với các công ty điện lực thực hiện điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại, dịch chuyển giờ sản xuất sang giờ thấp điểm… trong năm 2024, nhất là vào mùa nắng nóng. Tặng quà cho 200 khách hàng tiêu biểu tham gia chương trình Gia đình xanh (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng), khuyến khích mọi gia đình đều có thể đăng ký tham gia qua website và ứng dụng của EVNHCMC.

Nhiệm vụ và giải pháp tiết kiệm điện đối với cơ sở thương mại và dịch vụ a) Nhiệm vụ và giải pháp: - Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. - Xây dựng và phổ biến việc thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với công ty điện lực khu vực thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu. - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người quản lý, khách hàng, khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, cơ sở lưu trú về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. - Khuyến khích các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lắp đặt và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, năng lượng nội bộ, giảm nhu cầu điện của đơn vị từ nguồn điện lưới quốc gia. - Cắt, giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của công ty điện lực khu vực; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của công ty điện lực khu vực trong trường hợp xảy ra thiếu điện. - Xây dựng và ban hành quy tắc về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. b) Phân công thực hiện: - UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị, trong đó, nêu rõ mục tiêu tiết kiệm điện theo năm và giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đó. - UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện phối hợp với công ty điện lực khu vực yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại… cắt, giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của công ty điện lực khu vực; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của công ty điện lực khu vực trong trường hợp xảy ra thiếu điện. - Tổng Công ty Điện lực TPHCM chỉ đạo các công ty điện lực khu vực thỏa thuận với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý về việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

MINH TUYẾT