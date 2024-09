Ngày hội Tết Độc lập của người Mường ở huyện vùng cao Bắc Trà My

Ngày 2-9, cộng đồng người Mường ở thôn 3, xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) tổ chức ngày hội Tết Độc lập theo văn hóa của người Mường và báo công dâng Bác Hồ.

Làng Mường nằm tại thôn 3, xã Trà Giang là một ngôi làng Tây Bắc độc đáo giữa núi rừng Bắc Trà My của miền Trung. Khoảng những năm 1986-1987, những người Mường đầu tiên từ huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình di cư vào Nam và lựa chọn vùng đất dưới chân núi Hòn Bà huyện Bắc Trà My để lập nghiệp.

Quang cảnh phần lễ dâng hương và báo công Bác Hồ của cộng đồng người Mường

Nhờ điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, dần dần có thêm nhiều hộ gia đình sinh sống và hình thành cộng đồng Mường đoàn kết, cùng phát triển dưới những ngôi nhà sàn gỗ nằm nép mình dưới chân núi Hòn Bà hùng vĩ. Hầu hết các gia đình đều làm nhà sàn, gìn giữ phong tục ăn Tết Độc lập, điệu múa cồng chiên và các trò chơi dân gian truyền thống.

Lễ hội Tết Độc lập của người Mường nơi đây được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn 3 (xã Trà Giang) bắt đầu bằng nghi thức rước lễ vật lên điện thờ. Kết thúc phần lễ, tộc trưởng người Mường thực hiện báo công dâng Bác.

Lễ cúng truyền thống của người Mường trong ngày hội Tết Độc lập

Trong các cuộc họp của dòng họ người Mường luôn giáo dục nhắc nhở con cháu chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự. Khởi xướng phong trào xóa bỏ các tập tục lạc hậu, phát huy giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.

Hàng năm, đến ngày 2-9, người Mường tại Bắc Trà My tổ chức họp đánh giá về tình hình an ninh trật tự cơ sở. Kịp thời khen thưởng cho những hộ gia đình làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở thôn bản để báo công dâng lên Bác.

Phần hội gồm các trò chơi dân gian truyền thống với sự tham gia của người dân và du khách

Sau khi phần lễ kết thúc, toàn bộ người dân cùng du khách tham gia các phần thi trò chơi dân gian như thi kéo co, ném còn, múa sạp, đánh mãng. Ngoài ra, còn có 4 đội tham gia thi chế biến món ăn đặc trưng của người Mường như xôi hông ba màu, thịt quấn lá bưởi…

NGUYỄN CƯỜNG