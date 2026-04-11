Hàng trăm người tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An

Sáng 11-4, ông Lô Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) cho biết, tại khu vực rừng trồng keo, giáp ranh giữa địa bàn xã Châu Bình và xã Tam Hợp đã xảy ra vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm phát hiện đám cháy vào khoảng 18 giờ ngày 10-4. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người nhanh chóng tiếp cận đám cháy, nỗ lực tạo đường băng cản lửa, ngăn chặn lửa lây lan diện rộng.

Tuy nhiên, do khu vực xảy ra cháy là đồi núi, đi lại hiểm trở, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, gió thổi mạnh khiến việc tiếp cận chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, phải mất nhiều thời gian mới tạo được đường cản lửa.

Các lực lượng chức năng và người dân nỗ lực dập lửa

Đến khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt.

Hiện, địa phương tiếp tục bố trí lực lượng trực gác để chủ động đề phòng nguy cơ lửa có thể bùng phát trở lại.

Ông Lô Văn Thế cho biết, đến sáng 11-4, vẫn chưa thống kê được mức độ thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ.

DƯƠNG QUANG