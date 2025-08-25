Ngày 25-8, UBND tỉnh Nghệ An vừa ra công văn về việc cấm đường tạm thời để phòng, chống bão số 5 từ 11 giờ cùng ngày đến khi bão qua.

Theo đó, để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, xã phường xác định các tuyến đường xung yếu ảnh hưởng bởi bão số 5; thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ phương tiện, lực lượng phòng, chống bão).

Tỉnh Nghệ An thông báo cấm đường tạm thời để phòng, chống bão số 5

Mưa to, gió lớn làm cây xanh có đường kính lớn gãy ngang gốc

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (từ 11 giờ đến dự kiến 22 giờ ngày 25-8), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.

UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường triển khai phương án tạm thời cấm đường, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Các đơn vị xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện, căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.

Cây xanh bị gió giật mạnh làm gãy ngang gốc, chắn một phần đường Lê Duẩn (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An)

Vào 13 giờ ngày 25-8, phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), mặc dù bão vẫn chưa đổ bộ nhưng đã có gió rất mạnh. Cả tuyến đường gần như vắng bóng người. Gió giật mạnh đã khiến cây cối ngã đổ nhiều nơi.

NGUYỄN CƯỜNG