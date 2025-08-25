Quảng Trị: Hơn 1.500 người sơ tán trong đêm, rời vùng nguy hiểm tránh bão số 5

Đêm 24, rạng sáng 25-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tỏa đến từng bản làng, gõ cửa từng nhà để vận động, hỗ trợ người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.

Chỉ trong vài giờ, 778 hộ với 1.531 nhân khẩu đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, tránh thiệt hại trước sức ảnh hưởng khó lường của bão số 5.

Tình hình thời tiết trưa nay ở Hòn La, Quảng Trị. Thực hiện: MINH PHONG

Tại xã Kim Ngân, Đồn BP Làng Ho phối hợp địa phương di dời 30 hộ/114 nhân khẩu về trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79. Ở xã Dân Hóa, Đồn BP Ra Mai đưa 27 hộ/111 nhân khẩu đến nơi an toàn, đồng thời gia cố, chằng chống nhà cửa cho 21 hộ dân còn ở lại. Đồn BP Cà Xèng nhanh chóng di dời 9 hộ/22 nhân khẩu đồng bào Rục về Nhà văn hóa bản Ón, xã Kim Phú.

Đồn Biên phòng Ra Mai tiếp tục chằng néo nhà cửa cho dân xã Dân Hóa, Quảng Trị

Trên tuyến biên giới, Đồn BP Cha Lo đã tổ chức di chuyển 30 hộ dân bản Cha Lo đến khu nhà kho Công ty TNHH Đức Toàn. Ở vùng ven biển, Đồn BP Cửa Tùng đưa 100 hộ/500 nhân khẩu tại thôn Liêm Công Phường (xã Cửa Tùng) tới khu di tích Cầu Hiền Lương. Đồn BP Hải An sắp xếp 29 hộ/66 nhân khẩu ghép vào các hộ kiên cố lân cận, trong khi Đồn BP Hướng Phùng di dời 9 hộ/41 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bà con Làng Ho về nơi an toàn

Trưa 25-8, PV Báo SGGP có mặt tại Hòn La, xã Phú Trạch, mưa lớn, thuyền đã di cư vào bãi an toàn. Toàn bộ xã Phú Trạch vào lệnh giới nghiêm, người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà.

* Giữa lúc bão số 5 giật cấp dữ dội, một tàu cá Quảng Ngãi chở 6 ngư dân bất ngờ đứt neo trôi dạt ra cửa âu Cửa Tùng, Quảng Trị. Trong đêm tối, lực lượng Biên phòng Cửa Tùng đã khẩn cấp ứng cứu, kịp thời kéo tàu vào cầu cảng an toàn, bảo toàn tính mạng ngư dân.

Theo Đồn Biên phòng Cửa Tùng, tàu cá QNg-95181-TS do ông Nguyễn Thanh Vân làm chủ, đã làm thủ tục nhập bến từ rạng sáng 24-8 để tránh bão. Tuy nhiên, đến 21 giờ cùng ngày, do gió lớn, tàu bị đứt neo, trôi ra phía cửa âu. Ngay lập tức, thuyền trưởng liên lạc cầu cứu. Chỉ sau chưa đầy một giờ, lúc 22 giờ 10, tàu được lực lượng biên phòng cùng ngư dân địa phương hỗ trợ kéo vào neo đậu tạm tại cầu cảng số 1.

Tàu cá được cứu an toàn

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng Trần Tuấn Dũng cho biết: “Vị trí neo đậu của tàu không an toàn khi bão số 5 đổ bộ. Đồn đã bố trí lực lượng túc trực, theo dõi mực nước và thời tiết. Khi điều kiện cho phép, tàu sẽ lập tức được di chuyển vào âu tàu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngư dân và phương tiện”.

MINH PHONG