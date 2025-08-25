Tạm dừng chạy 3 chuyến tàu do ảnh hưởng bão số 5

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, để đảm bảo an toàn trong bão số 5, hôm nay, 25-8, sẽ có 3 chuyến tàu tạm dừng chạy.

Cụ thể, trên tuyến Hà Nội - Vinh, ngành đường sắt dừng chạy tàu NA1 xuất phát ga Hà Nội lúc 21 giờ 50 và tàu NA2 xuất phát ga Vinh lúc 21 giờ 30 phút. Trên tuyến Hà Nội - TPHCM, ngành đường sắt dừng chạy tàu SE9 xuất phát ga Hà Nội lúc 12 giờ 50 phút.

Hành khách đã mua vé các chuyến tàu trên được hoàn trả tại các ga đường sắt, không mất phí, thời hạn trả vé trong vòng 30 ngày kể từ ngày tàu dừng chạy.

Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu như: cầu, đường dễ ngập, đoạn đèo dốc, khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở; sẵn sàng phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo hoặc chuyển tải hành khách khi xảy ra ngập úng, sụt trượt, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

* Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong ngày 25-8, Cảng hàng không Thọ Xuân tạm dừng khai thác từ 4 giờ đến 16 giờ; Cảng hàng không Đồng Hới tạm dừng khai thác từ 10 giờ đến 21 giờ.

Tính đến thời điểm này, đã có hàng trăm chuyến bay bị ảnh hưởng, phải hủy chuyến, thay đổi giờ cất hạ cánh, hạ cánh xuống sân bay dự bị. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay và con người.

* Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam đã lập Sở chỉ huy tiền phương tại Nghệ An để trực tiếp chỉ đạo ứng phó, đồng thời thành lập tổ công tác nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng yếu, các phương tiện hàng hải và đường thủy.

BÍCH QUYÊN