Trước giờ bão số 5 đổ bộ, "cháy hàng" đèn tích điện, bao nilon đựng nước

Sáng 25-8, nhiều người dân ở tỉnh Nghệ An đổ xô đi mua các dụng cụ tích điện, vật dụng để chuẩn bị ứng phó bão số 5 sắp đổ bộ.

25-8-den-tich-dien-bao-nlong-chay-hang-1.JPG
Đèn tích điện, bao nilon đựng nước được người dân ở một số địa phương của tỉnh Nghệ An mua nhiều nhất trước giờ bão đổ bộ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Bão số 5 chuẩn bị đổ bộ, nhiều người dân ở Nghệ An đổ xô đi mua các đồ tích điện

Theo ghi nhận, vào sáng cùng ngày, trên địa bàn các phường trung tâm của tỉnh Nghệ An như Trường Vinh, Thành Vinh bắt đầu có mưa to và gió lớn. Đa số hàng quán, nhà ở của người dân ở các tuyến phố chính đã đóng cửa, rào chắn kỹ càng.

25-8-den-tich-dien-bao-nlong-chay-hang-2.jpg
Cắt tỉa cây xanh trước giờ bão đổ bộ

Trên nhiều tuyến phố, lực lượng chức năng gấp rút cắt tỉa cây xanh trước giờ bão đổ bộ. Ngoài đường hiện chỉ còn một số ít người dân có việc cần thiết mới ra khỏi nhà.

25-8-den-tich-dien-bao-nlong-chay-hang-4.jpg
Nhiều hàng quán, nhà dân đóng cửa im lìm trước giờ bão đổ bộ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tại chợ Bến Thủy (phường Trường Vinh), các cửa hàng lương thực, nhu yếu phẩm khá đông đúc người mua. Các mặt hàng được mua chủ yếu như: mì ăn liền, rau củ quả. Ngoài ra, để đề phòng mất điện, các loại đèn tích điện, pin, hay bếp gas mini... cũng trong tình trạng “cháy hàng”.

Chị Thu, chủ một cửa hàng đồ gia dụng trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Trường Vinh) cho biết, từ ngày hôm qua đến nay, nhiều khách đến hỏi mua các loại đèn tích điện mini, pin hay bếp gas khi nghe tin bão số 5 sẽ đổ bộ vào tỉnh Nghệ An.

25-8-den-tich-dien-bao-nlong-chay-hang.jpg
Số đèn tích điện bán ra trong hai ngày gần đây gấp hàng chục lần so với thường ngày. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

“Điều này được khách hàng lý giải do lo ngại ảnh hưởng của bão sẽ làm mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Ngoài ra, loại bao nilon dùng để đựng nước chèn chống mái nhà để giảm thiệt hại do bão làm tốc mái cũng được nhiều người hỏi mua. Những thứ này cứ đem từ kho ra là bán hết ngay”, chị Thu nói.

NGUYỄN CƯỜNG

