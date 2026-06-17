Nghị viện châu Âu thông qua sửa đổi luật về AI

Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi một số quy định trong gói lập pháp số, tập trung vào việc điều chỉnh lộ trình thực thi Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) và thắt chặt kiểm soát nội dung do AI tạo ra.

Khách tham quan điều khiển một robot AI tại một hội chợ khoa học ở CH Czech. Ảnh: XINHUA

Văn kiện được thông qua với tỷ lệ 423 phiếu thuận, 57 phiếu chống và 174 phiếu trắng.

Quy định mới của EU phân chia lộ trình bắt buộc tuân thủ đối với các hệ thống AI rủi ro cao thành hai mốc thời gian cụ thể. Theo đó, từ ngày 2-12-2027, quy định áp dụng đối với các phần mềm hoặc hệ thống AI hoạt động độc lập; từ ngày 2-8-2028 sẽ áp dụng đối với các hệ thống AI được cài đặt sẵn bên trong các sản phẩm, thiết bị (những mặt hàng vốn đã nằm trong diện quản lý và kiểm tra an toàn của EU). Các yêu cầu về gắn nhãn nội dung do AI tạo ra nhằm bảo đảm khả năng truy xuất và minh bạch cũng được lùi thời hạn đến ngày 2-12-2026.



Nghị viện châu Âu cấm các hệ thống do AI tạo ra nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, hình ảnh, video và âm thanh mang tính khiêu dâm mô tả cá nhân cụ thể khi không có sự đồng ý.

Bên cạnh đó, một số điều chỉnh kỹ thuật khác cũng được thông qua nhằm giảm chồng chéo giữa Luật AI và các quy định an toàn sản phẩm máy móc, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn an toàn hiện hành của EU.

PHƯƠNG NAM