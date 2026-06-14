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Ai đang điều khiển ai?

SGGP

- Dạo này mọi người sao vậy cà, như cùng mắc bệnh gù lưng, mỏi cổ.

- Không phải đâu, họ đang dùng điện thoại.

- Cái điện thoại bé tí, sao làm cả người còng gập như vậy được?

- Vì dùng liên tục chứ sao. Theo báo cáo Digital 2025 của GWI/DataReportal, người dùng internet trưởng thành trên thế giới dành trung bình gần 7 tiếng mỗi ngày lướt mạng.

- Gần bằng một ngày làm việc?

- Đi làm 8 tiếng một ngày than mệt, nhưng lại tự nguyện “tăng ca” gần 7 tiếng đồng hồ.

- Lướt điện thoại cũng là cập nhật thông tin, làm việc, giải trí.

- Ừ, chỉ là dùng riết rồi không biết mình đang dùng điện thoại hay điện thoại điều khiển mình.

THẢO AN

Từ khóa

điện thoại gù lưng mỏi cổ

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