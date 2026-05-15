Khi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và kinh tế xanh "viết lại" bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu

Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và chuyển đổi xanh đang tạo ra áp lực thay đổi chưa từng có đối với doanh nghiệp, thị trường lao động và cả giáo dục đại học. Đó cũng là những vấn đề được đặt ra tại hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 9 với chủ đề: “Định hình tương lai: Đổi mới và phát triển bền vững 2026”, diễn ra tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) trong hai ngày 15 và 16-5-2026.

Được đồng tổ chức bởi Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Malaysia University of Science and Technology (MUST), hội thảo khoa học quốc tế ICDI-2026 quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu quốc tế tham gia các phiên thảo luận về AI, logistics, ESG, dữ liệu, kinh tế xanh và chuyển đổi số.

AI không còn là câu chuyện của riêng ngành công nghệ

Hội thảo ICDI-2026 năm nay được xây dựng xoay quanh các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), tập trung vào những vấn đề đang tạo ra nhiều thay đổi đối với nền kinh tế toàn cầu như AI, chuyển đổi số, kinh tế xanh, logistics bền vững, công nghệ khí hậu (climate tech) và chiến lược tăng trưởng bao trùm trong kỷ nguyên dữ liệu.

Điểm đáng chú ý là các phiên chuyên đề của hội thảo đều có sự tham gia điều phối của nhiều giáo sư, tiến sĩ quốc tế đến từ Malaysia University of Science and Technology (MUST) cùng các tổ chức học thuật quốc tế, trực tiếp phản biện, kết nối và dẫn dắt thảo luận theo từng lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu. Bên cạnh các phiên điều phối trực tiếp, ICDI-2026 còn kết nối nhiều chuyên gia tham gia trực tuyến từ các trường đại học và tổ chức quốc tế, cho thấy quy mô học thuật và tính kết nối toàn cầu ngày càng rõ nét của hội thảo.

Nhiều phiên thảo luận kéo dài hơn dự kiến khi các diễn giả liên tục trao đổi về tác động của AI đối với thị trường lao động, quản trị dữ liệu, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như áp lực chuyển đổi xanh mà doanh nghiệp đang phải đối mặt. Phần lớn tham luận không dừng ở góc nhìn lý thuyết mà đi thẳng vào các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và giáo dục đại học, từ việc AI làm thay đổi mô hình quản trị, áp lực ESG đối với chuỗi cung ứng cho đến yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với nền kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng, chủ đề ICDI-2026 không chỉ phản ánh xu hướng phát triển toàn cầu mà còn đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với giáo dục đại học trong giai đoạn chuyển đổi số và phát triển bền vững.

TS. Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu khai mạc ICDI-2026

Theo lãnh đạo Nhà trường, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững hiện không còn là lựa chọn mà đang trở thành chiến lược trọng tâm của giáo dục đại học trong giai đoạn 2026–2030. NTTU hiện tập trung phát triển các lĩnh vực như công nghệ vi mạch bán dẫn, AI, kinh tế số và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu liên quan đến xử lý vi nhựa, năng lượng xanh và các dự án khởi nghiệp xanh của sinh viên. Nhiều dự án đổi mới sáng tạo của sinh viên Nhà trường cũng từng ghi dấu ấn tại Startup Wheel – sân chơi khởi nghiệp quốc tế dành cho giới trẻ khu vực.

Từ AI, chuỗi cung ứng đến “tương lai có khả năng chống chịu”

Tại ICDI-2026, GS.TS. Premkumar Rajagopal, Hiệu trưởng Malaysia University of Science and Technology (MUST) – đã mang đến góc nhìn đáng chú ý về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững qua phần trình bày “Shaping Tomorrow: Innovation and Sustainability for a Resilient Future”.

Với hơn 12 năm làm việc tại Intel trước khi chuyển sang lĩnh vực giáo dục đại học, GS.TS. Premkumar Rajagopal cho rằng doanh nghiệp hiện không còn chỉ đối mặt bài toán tăng trưởng mà đang chịu áp lực đồng thời từ AI, biến đổi khí hậu, đứt gãy chuỗi cung ứng và yêu cầu phát triển bền vững. Theo ông, “khả năng chống chịu” sẽ trở thành năng lực sống còn mới của doanh nghiệp trong tương lai.

Ông cũng nhấn mạnh AI hiện không chỉ thay đổi lĩnh vực công nghệ mà đang tái cấu trúc toàn bộ cách doanh nghiệp vận hành, từ quản trị dữ liệu, logistics đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải tích hợp kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và logistics thông minh vào chiến lược phát triển để tăng khả năng thích ứng trước biến động kinh tế toàn cầu.

Đáng chú ý, GS.TS. Premkumar Rajagopal cho rằng áp lực thay đổi hiện không chỉ đặt lên doanh nghiệp mà còn buộc giáo dục đại học phải chuyển động nhanh hơn. Theo ông, đại học hiện không thể đào tạo theo mô hình cũ trong một nền kinh tế đang thay đổi theo thời gian thực bởi AI và chuyển đổi số.

Trong khi đó, một nội dung khác cũng thu hút nhiều sự quan tâm tại ICDI-2026 là phần trình bày của TS. Julien Chandet đến từ KEDGE Business School với chủ đề “From Periphery to Green–Digital Core: Growth Models, Strategy, and the New Geography of Innovation”.

Từ kinh nghiệm từng tham gia điều hành các dự án tại Trung Quốc, từ Decathlon China đến các nền tảng thương mại xuyên biên giới, TS. Chandet mang đến góc nhìn đáng chú ý về sự dịch chuyển của quyền lực kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên số. Theo ông, lợi thế cạnh tranh hiện không còn phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực sản xuất mà đang chuyển dần sang khả năng kiểm soát công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái số.

ICDI-2026 và xu hướng kết nối học thuật quốc tế

Không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật về AI, dữ liệu hay phát triển bền vững, ICDI-2026 còn phản ánh xu hướng tăng cường kết nối quốc tế giữa các trường đại học trong bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh bởi công nghệ và chuyển đổi số.

Thông qua các phiên tham luận, tọa đàm chuyên đề và hoạt động kết nối học thuật, hội thảo cho thấy nhiều trường đại học hiện không còn hoạt động độc lập mà đang đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu, phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo và liên kết đào tạo xuyên biên giới.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên môn, ICDI-2026 còn vinh danh nhiều công trình nghiên cứu nổi bật và các nhà nghiên cứu trẻ thông qua các hạng mục như “Best Paper Award”, “Best Presenter” và “Young Promising Researcher Award”, góp phần khuyến khích hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong môi trường đại học.

NGA NGUYỄN